CNU dos professores: Inep anuncia edital para a Prova Nacional Docente; veja o que muda em 2025

Foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira, 17 de junho, o edital do CNU dos professores, com diretrizes, procedimentos e prazos para a Prova Nacional Docente (PND). A aplicação da prova, prevista para o dia 26 de outubro, seguirá os mesmos parâmetros do Enade, com a aplicação ocorrendo no turno da tarde, das 13h30 às 19h, horário de Brasília.

A PND contará com duas partes: uma de Formação Geral Docente, comum a todos os cursos de licenciatura, e outra de Componente Específico, adaptada às diferentes áreas de avaliação. A parte de Formação Geral Docente será composta por 30 questões de múltipla escolha, focadas em situações-problema, e uma questão discursiva, que avaliará aspectos como clareza, coerência, coesão, estratégias argumentativas, vocabulário e gramática.

A parte de Conhecimentos Específicos será composta por 50 questões de múltipla escolha, envolvendo situações-problema e estudos de caso, adaptados para a área de formação do candidato.

Áreas de avaliação e matrizes de referência

A seguir, estão as matrizes de referência para as provas de Conhecimentos Gerais e Específicos, divididas conforme a área de avaliação.

Áreas de Avaliação Específicas

Artes Visuais

Biologia

Ciências Sociais

Computação

Educação Física

Filosofia

Física

Geografia

História

Letras - Português

Letras - Português e Espanhol

Letras - Português e Inglês

Letras - Inglês

Matemática

Música

Química

Pedagogia

Estados e municípios aderem ao CNU dos professores

Embora ainda não tenha sido divulgada a lista oficial, a prévia já aponta que 17 estados e mais de mil municípios aderiram à Prova Nacional Docente. Abaixo, confira os estados e municípios que já fazem parte da iniciativa:

Estados (redes estaduais de ensino):