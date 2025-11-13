Como o CPV foi de cursinho ‘improvisado’ a gigante da educação – e agora mira novo prédio em SP

Nas décadas de 1960 e 1970, um pequeno cursinho fundado por alunos da Fundação Getúlio Vargas (FGV) começava a traçar o futuro de milhares de jovens. Construído dentro de uma sala improvisada, o CPV não demorou a se tornar um nome de peso e uma referência em educação no Brasil.

Hoje, quase 66 anos depois, o grupo educacional mira um futuro ambicioso: levar o legado para novas gerações com a construção de um novo campus, ampliação de turmas no colégio e integração de tecnologia educacional.

Alexandre Chumer, CEO e filho de um dos primeiros alunos, carrega o peso de um legado familiar e de uma história de sucesso. “O CPV não é apenas um cursinho, é uma escola que se adapta, inova e, acima de tudo, forma pessoas preparadas para os desafios do futuro”, afirma o empresário.

Da fundação ao impacto nacional

O CPV começou sua trajetória nos anos 50, criado por um grupo de estudantes da FGV para atender a demanda de alunos que buscavam preparação para o vestibular da própria faculdade. “Meu pai veio de Rio Claro, passou na FGV, e, ao não conseguir pagar a faculdade, começou a dar aulas no próprio CPV. Em 1974, ele assumiu a gestão e fez o cursinho crescer", lembra Chumer.

Ao longo dos anos, a instituição se expandiu para atender a novos vestibulares e, em 1993, abriu o Colégio CPV, oferecendo educação do ensino fundamental ao médio. O grupo seguiu uma trajetória de crescimento constante, sendo hoje um complexo educacional que envolve curso preparatório, colégio, sistema de ensino e, mais recentemente, tecnologia educacional com a plataforma Alfred, um marco no uso de inteligência artificial em salas de aula.

Com mais de 45 mil alunos formados ao longo de sua história, o CPV se consolidou como um dos maiores responsáveis pela preparação de profissionais e acadêmicos de destaque no Brasil, muitos dos quais ocupam posições de liderança em importantes empresas e instituições.

Inovação contínua: o segredo da longevidade

A adaptação constante às mudanças do setor educacional é um dos principais motivos do sucesso do CPV. A instituição, ao longo dos anos, manteve sua proposta de excelência, mas sem perder a capacidade de se reinventar.

A criação do sistema de ensino próprio e da plataforma Alfred, em 2018, são exemplos de como o CPV não tem medo de investir em tecnologia e inovação.

Com a plataforma, o grupo trouxe para o ensino uma solução baseada em inteligência artificial que, nos últimos anos, tem permitido uma personalização do aprendizado e acompanhamento de desempenho com dados precisos.

O CPV nasceu nos anos 60 como um simples cursinho e se transformou em um gigante da educação no Brasil

A ferramenta já atende mais de 60 escolas no Brasil, ajudando alunos a se prepararem de forma mais eficiente para os vestibulares mais exigentes.

Alexandre Chumer vê a tecnologia como parte essencial do futuro da educação. “Com a inteligência artificial, buscamos entender não apenas o que o aluno sabe, mas também o que ele precisa aprender, ajustando sua jornada educacional de maneira personalizada e eficiente”, afirma.

O futuro está em expansão

O CPV não planeja apenas manter sua posição de liderança, mas também expandir suas ofertas educacionais de maneira estratégica e estruturada.

Chumer revela que a meta é ampliar a capacidade do Colégio CPV para 600 alunos nos próximos cinco anos, incluindo a abertura para crianças de 6 a 10 anos. Ele antecipa também a expansão física da escola, com um novo campus planejado para ser inaugurado em um futuro próximo.

O CPV também se prepara para lançar um novo curso preparatório focado no processo de admissão da Graduação da Escola de Negócios Saint Paul, que combina a avaliação acadêmica com a análise de conquistas pessoais, visão empreendedora e atividades extracurriculares.

“Estamos criando um ambiente que não só ampliará nossa capacidade de ensino, mas também aproximará nossos alunos das oportunidades do mercado de trabalho”, afirma o CEO. “Queremos formar as gerações futuras de líderes, empreendedores e cidadãos preparados para o futuro.”