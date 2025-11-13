Como o CPV foi de cursinho ‘improvisado’ a gigante da educação – e agora mira novo prédio em SP

Mais de 45 mil alunos formados: o CPV tem um legado de sucesso no Brasil
Publicado em 13 de novembro de 2025 às 15h08.
Última atualização em 13 de novembro de 2025 às 15h11.
Nas décadas de 1960 e 1970, um pequeno cursinho fundado por alunos da Fundação Getúlio Vargas (FGV) começava a traçar o futuro de milhares de jovens. Construído dentro de uma sala improvisada, o CPV não demorou a se tornar um nome de peso e uma referência em educação no Brasil.
Hoje, quase 66 anos depois, o grupo educacional mira um futuro ambicioso: levar o legado para novas gerações com a construção de um novo campus, ampliação de turmas no colégio e integração de tecnologia educacional.
Alexandre Chumer, CEO e filho de um dos primeiros alunos, carrega o peso de um legado familiar e de uma história de sucesso. “O CPV não é apenas um cursinho, é uma escola que se adapta, inova e, acima de tudo, forma pessoas preparadas para os desafios do futuro”, afirma o empresário.
O CPV começou sua trajetória nos anos 50, criado por um grupo de estudantes da FGV para atender a demanda de alunos que buscavam preparação para o vestibular da própria faculdade. “Meu pai veio de Rio Claro, passou na FGV, e, ao não conseguir pagar a faculdade, começou a dar aulas no próprio CPV. Em 1974, ele assumiu a gestão e fez o cursinho crescer", lembra Chumer.
Ao longo dos anos, a instituição se expandiu para atender a novos vestibulares e, em 1993, abriu o Colégio CPV, oferecendo educação do ensino fundamental ao médio. O grupo seguiu uma trajetória de crescimento constante, sendo hoje um complexo educacional que envolve curso preparatório, colégio, sistema de ensino e, mais recentemente, tecnologia educacional com a plataforma Alfred, um marco no uso de inteligência artificial em salas de aula.
Com mais de 45 mil alunos formados ao longo de sua história, o CPV se consolidou como um dos maiores responsáveis pela preparação de profissionais e acadêmicos de destaque no Brasil, muitos dos quais ocupam posições de liderança em importantes empresas e instituições.
A adaptação constante às mudanças do setor educacional é um dos principais motivos do sucesso do CPV. A instituição, ao longo dos anos, manteve sua proposta de excelência, mas sem perder a capacidade de se reinventar.
A criação do sistema de ensino próprio e da plataforma Alfred, em 2018, são exemplos de como o CPV não tem medo de investir em tecnologia e inovação.
Com a plataforma, o grupo trouxe para o ensino uma solução baseada em inteligência artificial que, nos últimos anos, tem permitido uma personalização do aprendizado e acompanhamento de desempenho com dados precisos.
A ferramenta já atende mais de 60 escolas no Brasil, ajudando alunos a se prepararem de forma mais eficiente para os vestibulares mais exigentes.
Alexandre Chumer vê a tecnologia como parte essencial do futuro da educação. “Com a inteligência artificial, buscamos entender não apenas o que o aluno sabe, mas também o que ele precisa aprender, ajustando sua jornada educacional de maneira personalizada e eficiente”, afirma.
O CPV não planeja apenas manter sua posição de liderança, mas também expandir suas ofertas educacionais de maneira estratégica e estruturada.
Chumer revela que a meta é ampliar a capacidade do Colégio CPV para 600 alunos nos próximos cinco anos, incluindo a abertura para crianças de 6 a 10 anos. Ele antecipa também a expansão física da escola, com um novo campus planejado para ser inaugurado em um futuro próximo.
O CPV também se prepara para lançar um novo curso preparatório focado no processo de admissão da Graduação da Escola de Negócios Saint Paul, que combina a avaliação acadêmica com a análise de conquistas pessoais, visão empreendedora e atividades extracurriculares.
“Estamos criando um ambiente que não só ampliará nossa capacidade de ensino, mas também aproximará nossos alunos das oportunidades do mercado de trabalho”, afirma o CEO. “Queremos formar as gerações futuras de líderes, empreendedores e cidadãos preparados para o futuro.”