Enem 2024: prazo para pagar taxa de inscrição termina nesta terça

Nesta quarta-feira, 19, termina o prazo para os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 efetuarem o pagamento da taxa de inscrição. Aqueles que não realizarem o pagamento dentro do prazo estabelecido não poderão realizar a prova.

No Rio Grande do Sul, os participantes estão isentos da taxa de inscrição, em razão das inundações históricas que atingiram várias regiões do estado. As chuvas volumosas provocaram 176 mortes e estragos em muitos municípios.

Diante da crise climática, o Ministério da Educação (MEC) implementou um calendário especial: as inscrições, que originalmente encerraram em todo o país nesta sexta-feira, foram prorrogadas apenas para os candidatos do Rio Grande do Sul até o dia 21 de junho.

O Enem é considerado a principal forma de conseguir uma vaga em uma instituição de ensino superior, como universidades (públicas e privadas), faculdades e institutos federais, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), de bolsa de estudo pelo Programa Universidade para Todos (Prouni); ou de financiamento da graduação pelo Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

Como realizar o pagamento da inscrição do Enem?

A taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) custa R$ 85 e deve ser paga até esta quarta-feira, 19 de junho. Depois do pagamento, a inscrição será confirmada.

O pagamento pode ser feito por boleto, PIX ou cartão de crédito.

Veja os dados necessários para inscrição

Dados pessoais: informe o número do CPF e a data de nascimento.

Dados de contato: forneça um endereço de e-mail único e válido e número de telefone fixo e/ou celular válido. O Inep poderá utilizar o e-mail cadastrado para enviar informações sobre o exame.

Escolha o local da prova: Indique o estado e município onde deseja realizar o exame.

Escolha a língua estrangeira para teste: selecione o idioma (inglês ou espanhol) no qual realizará a prova.

Crie seu cadastro e senha: Utilize o endereço https://sso.acesso.gov.br/ para criar um cadastro e senha de acesso que irá utilizar na Página do Participante.

Verifique seus dados e anexe sua foto: preencha todas as informações solicitadas, incluindo o Questionário Socioeconômico. Haverá também a opção de anexar uma foto atual e individual, de acordo com as orientações fornecidas.

Confirme os dados e acompanhe a situação da inscrição

Como vai funcionar o Enem 2024?

Neste ano, as provas objetivas e a redação serão aplicadas em todos os estados e no Distrito Federal nos dois primeiros domingos de novembro, dias 3 e 10.

Em todos os locais da realização da prova, os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h. As provas começarão às 13h30. No primeiro dia de aplicação, a prova termina às 19h. No segundo dia, termina às 18h30.

No primeiro dia da prova, serão aplicadas as provas de linguagens, ciências humanas e suas tecnologias, além da redação. O participante responderá a questões da prova de língua estrangeira (inglês ou espanhol) escolhida na inscrição. A aplicação terá 5 horas e 30 minutos de duração.

No segundo e último dia do Enem, serão aplicadas as provas de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática. A aplicação terá 5 horas de duração.

O gabarito da prova será divulgado em 20 de novembro e o resultado será anunciado em 13 de janeiro de 2025.