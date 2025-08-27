Em SP, Lula perde para Bolsonaro, Michelle e Tarcísio, diz Paraná Pesquisas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece atrás do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), da ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro (PL) e do governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) nos cenários de segundo turno testado para a eleição presidencial de 2026 no Estado de São Paulo. Os dados são do levantamento do Instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quarta-feira, 27.

Na simulação contra Bolsonaro, Lula aparece com 39% das intenções de voto entre os eleitores paulistas, enquanto o ex-presidente tem 47,7%.

Na disputa entre Michelle e Lula, a ex-primeira-dama registra 46,5% contra 39,8% do petista. Já Tarcísio alcança 50,4%, enquanto o presidente tem 37,6%.

Os resultados no estado diferem do cenário nacional, onde Lula empata tecnicamente com os três nomes da direita nas eleições de 2026, mostrando uma tendência de crescimento em relação aos levantamentos anteriores.

Bolsonaro lidera no 1º turno, Michelle e Tarcísio empatam com Lula

O instituto testou três cenários para o primeiro turno em São Paulo. No primeiro, Bolsonaro lidera com 38,9%, seguido por Lula com 32,9%. O ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PDT), tem 8%, o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), 5,8%, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), 2,9%. O ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), não ultrapassa 1% na simulação.

Na segunda simulação, Lula e Michelle estão tecnicamente empatados, com 33,4% e 31,5%, respectivamente. As intenções de voto dos outros candidatos não apresentam mudanças significativas com a alteração do principal nome da oposição.

No terceiro cenário, Tarcísio tem 34,3%, enquanto Lula registra 32,7%, configurando um empate técnico. Ciro, Ratinho Jr., Caiado e Renan não ultrapassam 10% cada nessa simulação.

2º turno presidencial em SP

Jair Bolsonaro x Lula

Jair Bolsonaro: 47,7%

Lula: 39,0%

Não sabe/ não opinou: 4,9%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 8,5%

Lula x Michelle Bolsonaro

Michelle Bolsonaro: 46,5%

Lula: 39,8%

Não sabe/ não opinou: 5,0%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 8,6%

Lula x Tarcísio de Freitas

Tarcísio de Freitas: 50,4%

Lula: 37,6%

Não sabe/ não opinou: 5,1%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 7,0%

1º turno presidencial em SP

Cenário 1

Jair Bolsonaro: 38,9%

Lula: 32,9%

Ciro Gomes: 8,0%

Ratinho Junior: 5,8%

Ronaldo Caiado: 2,2%

Renan Filho: 0,5%

Não sabe/ não opinou: 4,5%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 7,1%

Cenário 2

Lula: 33,4%

Michelle Bolsonaro: 31,5%

Ciro Gomes: 9,9%

Ratinho Junior: 8,3%

Ronaldo Caiado: 2,9%

Renan Filho: 0,6%

Não sabe/ não opinou: 4,9%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 8,5%

Cenário 3