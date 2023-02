Em SP, Linha 15-Prata, do monotrilho, é paralisada após falha de sinalização

A linha 15 - Prata do Metrô de São Paulo esteve paralisada por cerca de uma hora na manhã desta terça-feira, 7, após problemas técnicos envolvendo um equipamento de sinalização.

As estações do monotrilho foram reabertas às 7h10 e a circulação dos trens retornou gradativamente. Por causa da demanda, 30 ônibus gratuitos foram mantidos para os horários de pico pela Operação Paese, em que ônibus extras são fornecidos pela Prefeitura de São Paulo.

Durante paralisação, o trecho entre as estações Vila Prudente e Jardim Colonial chegou a ser atendido por 40 ônibus gratuitos do Paese Sptrans, mas passageiros reclamaram de dificuldades com superlotação, filas e esperas longas.

À TV Globo, passageiros também relataram ter de pagar passagem pela segunda vez após reabertura das estações. À emissora, o gerente de operações do Metrô, Antônio Márcio, disse que os passageiros não podem ser cobrados duplamente e cobrança é indevida.

Em nota, o Metrô de São Paulo afirmou que quando as estações são fechadas por conta dos problemas técnicos, os passageiros localizados na área paga recebem o direito de viagem para ser usado quando o sistema estiver restabelecido. Esse bilhete unitário seria entregue pelos funcionários do quadro operativo. "Mesmo com a emissão de mensagens sonoras informando deste ressarcimento, alguns passageiros optam por deixar a estação apressadamente e não recebem o bilhete unitário", disse.

As falhas e os problemas na Linha 15, no entanto, têm ocorrido com frequência.