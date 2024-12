Em SP, 65.000 seguem sem luz e previsão é de chuva para a tarde deste domingo

As chuvas devem continuar na cidade de São Paulo e na região metropolitana neste domingo, 22, mas em menor intensidade.

Na sexta-feira, 20, 660 mil clientes da Enel chegaram a ficar sem energia e no sábado, 21, 130 mil ainda estavam sem eletricidade.

Entre as 13h30 e 18h50 de sábado, o Corpo de Bombeiros foi acionado para 111 ocorrências de queda de árvores na Grande São Paulo.

A capital paulista passou o início do final de semana em estágio de atenção para enchentes, com ocorrências de alagamentos em diversas regiões da cidade, como na Zona Leste e na região central. A final da masculina da Taça das Favelas, no Estádio do Pacaembu, foi cancelada.

Na manhã deste domingo, 22, às 8h, 65.271 clientes da Grande São Paulo estão sem luz. O município mais afetado é Ribeirão Pires, onde 6,6% dos clientes estão no escuro, o que corresponde a 2.800 imóveis.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da prefeitura, entre o início e o fim da tarde de hoje há previsão de pancadas isoladas de chuva. Nas próximas horas, o sol deve aparecer e o tempo continua abafado por conta dos elevados índices de umidade.

A temperatura máxima prevista para é de 27ºC. De acordo com o Instituto Climatempo, a precipitação pode iniciar às 12h, com chance de chuva até as 20h. No sábado, o Instituto Nacional de Meteorologia indicou que São Paulo poderia ter ventos de até 100 km/h. Para este domingo, os ventos devem atingir no máximo 11 km/h, segundo o Climatempo.

Dezembro acumulou, até o momento, 117 mm de chuva, o que corresponde a 64% dos 182 mm esperados para o mês, segundo o CGE. O órgão de prefeitura informa ainda que as simulações atmosféricas mais recentes indicam uma redução no volume de chuva até o Natal, em 25 de dezembro, mas precipitações mais intensas devem retornar entre quinta, 26, e sexta, 27.