Após subir 8%, bolsa segue abaixo da média histórica. Quais ações podem subir mais?

O primeiro turno das eleições de 2026 gerou um forte impacto no mercado financeiro. Indo na contramão das pesquisas, o senador Flávio Bolsonaro (PL) ficou à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na votação para presidente. Com 100% das urnas apuradas, Flávio terminou o primeiro turno com 47,03% dos votos válidos, ou 56,1 milhões de votos, enquanto Lula somou 45,16%, com 53,9 milhões, segundo o mapa de apuração da EXAME.

Tal movimento fez a bolsa disparar. Na máxima da segunda-feira, 5, o Ibovespa chegou aos 209.605 pontos, com alta de mais de 9%. O favoritismo de Flávio para o segundo turno e, consequentemente, uma visão mais otimista para uma mudança fiscal nos próximos quatro anos impulsionam o principal índice de referência da B3, que operou em alta, com quase todos os seus papéis no positivo.

Neste cenário, vale a pena se posicionar na bolsa agora ou o investidor perdeu o timing?

Até onde vai a bolsa?

Segundo o J.P. Morgan, o Ibovespa ainda pode subir mais. Em seu cenário base de melhora, o modelo da instituição projeta uma alta de até 23% para o mercado acionário brasileiro (MSCI Brazil), elevando o múltiplo preço/lucro projetado para os próximos 12 meses do patamar atual de 8,9x para 10,9x.

De acordo com a equipe de estratégia de ações do banco, cerca de metade dessa valorização — algo entre 10% e 11% — pode ser capturada de forma rápida no curto prazo, refletindo o novo desenho de governabilidade.

O avanço em direção ao topo das projeções, contudo, dependerá da clareza em relação ao plano macroeconômico e da capacidade de o próximo governo sinalizar disciplina fiscal. Em um cenário mais otimista de ajuste estrutural, comparável ao ciclo observado em 2016, o relatório aponta que o múltiplo da bolsa brasileira poderia alcançar 13,3x P/L, abrindo caminho para um potencial de valorização de até 51%.

Para que esse teto seja atingido, os analistas do J.P. Morgan ressaltam que será indispensável a combinação de reformas estruturais, queda nas taxas futuras de juros e um ambiente internacional propício.

“Nos próximos dias ainda pode ter algum ajuste dado que para muitos investidores grandes é difícil ajustar toda a posição em um dia. Então não seria de surpreender se amanhã ainda tivesse um pouco de alta”, diz Fernando Siqueira, head de research da Eleven Financial.

Segundo João Daronco, analista da Suno Research, a resposta para onde vai a bolsa depende, fundamentalmente, de reorganizações estruturais do fiscal do Brasil. “Se nós virmos uma alternância de poder, além de medidas concretas de ajuste fiscal, podemos ver os juros futuros do Brasil cairem para patamares inferiores a 6% real, o que poderia impulsionar uma grande alta no ibovespa.”

Vale a pena entrar agora?

Diante do espaço para novas altas, a decisão de investir não deve ser tomada apenas com base na expectativa de valorização. Para Bruno Guimarães, planejador financeiro CFP pela Planejar, o investidor precisa considerar se a posição faz sentido para seus objetivos e seu perfil de risco.

“A decisão de embolsar ou manter não deveria partir da possibilidade de novas altas, que ninguém consegue prever de forma consistente, e sim de uma pergunta anterior: a posição continua adequada ao objetivo, ao prazo e ao perfil de risco da família?”, afirma.

Segundo ele, uma valorização expressiva da renda variável pode alterar a composição da carteira e fazer com que as ações passem a representar uma parcela maior do patrimônio do que a planejada inicialmente. Nesse caso, vender uma parte dos investimentos pode ser uma forma de reorganizar a carteira, e não necessariamente uma aposta de que a bolsa irá cair.

“Se a renda variável passou a pesar mais do que o planejado no patrimônio, realizar parte do ganho para recompor a proporção original é rebalanceamento, e não uma aposta de que o mercado vai cair”, diz Guimarães.

Por outro lado, se a alta dos ativos não alterou de maneira relevante a distribuição da carteira e os investimentos continuam alinhados aos objetivos do investidor, não haveria, segundo o planejador, uma razão técnica para vender apenas porque os preços subiram.

Para quem já está na bolsa e viu os investimentos se valorizarem, Matheus Jaconeli, analista da ZIIN Investimentos, DTVM da Unicred, também avalia que a estratégia depende do horizonte de investimento. Enquanto traders podem aproveitar a alta para realizar lucros, investidores de longo prazo ainda podem manter suas posições.

Ele cita o potencial de valorização do P/L, abaixo dos níveis de períodos de maior euforia, como 2020, quando chegou a aproximadamente 18x. “Ainda há oportunidades para estar alocado na bolsa”, diz. Para quem ainda não entrou, o analista afirma que ainda pode haver oportunidades, mas recomenda cautela diante das incertezas políticas e econômicas.

Entre os critérios, ele recomenda priorizar empresas com boas margens, geração de caixa e baixa alavancagem, com dívida líquida sobre Ebitda abaixo de três vezes. Segundo Jaconeli, uma forte valorização provocada pela sensibilidade de uma ação à curva de juros não significa, necessariamente, que o ativo seja um bom investimento no longo prazo.

É necessário seletividade

A expectativa de mudanças estruturais na política econômica e, consequentemente, de queda nos juros futuros faz com que as taxas caiam mais de 6%. Com isso, empresas ligadas à taxa de juros e à economia doméstica tendem a se beneficiar.

“Você tem uma melhora nas vendas, porque a economia tende a ir melhor com uma taxa de juros menor e você tem uma melhora da despesa financeira para empresas alavancadas”, comenta Daronco.

Para Alfredo Menezes, CEO da Armor Capital, entre os ativos que podem reagir mais no curto prazo estão as estatais que ainda carregam um desconto associado ao risco político. “São papéis que dariam mais força no curto prazo”, afirma. Segundo o gestor, outro grupo que pode começar a andar com a queda dos juros é o de construtoras, beneficiadas pela retomada do crédito imobiliário.

Entretanto, é preciso cautela. “Depende muito de ativo para ativo, é difícil afirmar olhando a bolsa como um todo. Existem ações que subiram 30% e seguem extremamente descontadas, existem ativos que valorizaram 10% e já estão caros”, pontua Daronco.

Menezes também faz uma distinção entre o potencial da bolsa no médio e longo prazo e a decisão de comprar imediatamente após a forte alta. Para ele, o movimento inicial pode ser intenso, com o mercado em forte alta, e o investidor que não é profissional deveria esperar alguma estabilização antes de tomar uma decisão.

“Se não for investidor profissional, não faria nada, porque vai abrir de gap”, afirma. "É melhor esperar o mercado se estabilizar para então tomar uma decisão". O ponto central, segundo Menezes, será a capacidade do próximo governo de avançar com um ajuste fiscal. Para ele, a trajetória da dívida e dos juros reais torna o ajuste inevitável. “Não tem saída. Ou a gente faz o ajuste fiscal ou a gente não tem saída”, diz.

Nas projeções da Suno Research, a bolsa poderia subir algo entre 15% e 25% nos próximos 12 meses, caso haja uma combinação de mudança política, medidas concretas de ajuste fiscal e queda dos juros. Por isso, seletividade é a palavra na avaliação de Daronco. “O investidor que está fora do mercado, deveria começar a olhar para ele o mais cedo possível”.

*Colaborou Clara Assunção