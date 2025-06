Em Paris, Lula e Fávaro recebem certificado de que Brasil está livre de febre aftosa

A Abiec espera que Japão, Coreia do Sul e Turquia abram seus mercados para a carne brasileira ainda este ano. Até o momento, apenas o Vietnã anunciou a abertura para a carne do Brasil em 2025.

Febre aftosa no Brasil

O primeiro registro de febre aftosa no Brasil ocorreu em 1895. As campanhas de vacinação começaram nas décadas de 1960 e 1970, e, na década de 1990, foi criado o Plano Nacional de Erradicação da Febre Aftosa (PNEFA), além da implementação de zonas de controle.

A partir dos anos 2000, diversos estados começaram a eliminar a doença, com os últimos focos registrados em 2006, no Mato Grosso do Sul e no Paraná.

Em 2017, o governo lançou o Plano Estratégico do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa (PNEFA), que inicialmente previa o fim da vacinação em 2025, mas a medida foi antecipada para 2024.

O protocolo de certificação exige que o país suspenda a vacinação e não registre nenhum caso de febre aftosa por pelo menos 12 meses antes de solicitar o reconhecimento.

Seguindo esse procedimento, o Mapa assinou a Portaria nº 678/2024 em 30 de abril do ano passado, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 2 de maio, encerrando a vacinação em todo o país.

Como não houve novos registros da doença, a certificação internacional da OMSA, atestando que o Brasil está livre da febre aftosa sem vacinação, foi concedida no final do mês passado.