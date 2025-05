Em nova ofensiva, Hugo Motta pede suspensão imediata de IOF sobre operação de risco sacado

A receita prevista com o decreto, de cerca de R$ 20 bilhões, se soma ao congelamento de R$ 31,3 bilhões de gastos promovido pelo governo para cumprir as regras fiscais. A meta de resultado primário em 2025 é zero, com limite de tolerância de déficit de R$ 31 bilhões. A projeção oficial do governo já está no piso da meta.