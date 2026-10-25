Resultado das eleições no Piauí: Lula vence o segundo turno

De acordo com dados da apuração, com 100% das urnas apuradas, Lula (PT) recebeu 75,88% dos votos válidos no Piauí. Flávio Bolsonaro (PL) ficou com 24,12%. Os dois disputaram o segundo turno das eleições de 2026 neste domingo, 25.

No estado, 2.704.758 eleitores estavam aptos a escolher o próximo presidente do Brasil.

Veja o resultado completo da votação no Piauí

Quem foi eleito governador do Piauí?

O resultado para governador foi definido no primeiro turno. Rafael Fonteles (PT) recebeu 70% dos votos válidos e foi eleito.

Quem são os senadores eleitos no Piauí?

Os senadores eleitos no Piauí foram Marcelo Castro (MDB) e Júlio César (PSD).

Os mandatos de ambos — com duração de oito anos — começam em 1º de fevereiro de 2027 e terminam em 31 de janeiro de 2035.

Os resultados das votações para deputado estadual e federal podem ser consultados na página de apuração das eleições da EXAME.

Como ficou o primeiro turno para presidente no Piauí?

No primeiro turno, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 70,99% dos votos válidos no Piauí, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) teve 24,09%. Escritor Augusto Cury recebeu 2,22%, Renan Santos teve 1,50% e Ronaldo Caiado ficou com 1,01%.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno tem até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. É necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado. A justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados entre 18 e 70 anos. É facultativo para maiores de 16 e menores de 18 anos, maiores de 70 anos e analfabetos.