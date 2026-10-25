Resultado das eleições no Piauí: Lula vence o segundo turno

De acordo com dados da apuração, com 100% das urnas apuradas, Lula (PT) recebeu 75,88% dos votos válidos no Piauí (Ruy Barbosa Pinto/Getty Images)
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 22h24.
De acordo com dados da apuração, com 100% das urnas apuradas, Lula (PT) recebeu 75,88% dos votos válidos no Piauí. Flávio Bolsonaro (PL) ficou com 24,12%. Os dois disputaram o segundo turno das eleições de 2026 neste domingo, 25.
No estado, 2.704.758 eleitores estavam aptos a escolher o próximo presidente do Brasil.
Veja o resultado completo da votação no Piauí
O resultado para governador foi definido no primeiro turno. Rafael Fonteles (PT) recebeu 70% dos votos válidos e foi eleito.
Os senadores eleitos no Piauí foram Marcelo Castro (MDB) e Júlio César (PSD).
Os mandatos de ambos — com duração de oito anos — começam em 1º de fevereiro de 2027 e terminam em 31 de janeiro de 2035.
Os resultados das votações para deputado estadual e federal podem ser consultados na página de apuração das eleições da EXAME.
No primeiro turno, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 70,99% dos votos válidos no Piauí, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) teve 24,09%. Escritor Augusto Cury recebeu 2,22%, Renan Santos teve 1,50% e Ronaldo Caiado ficou com 1,01%.
Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno tem até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.
Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. É necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado. A justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.
O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados entre 18 e 70 anos. É facultativo para maiores de 16 e menores de 18 anos, maiores de 70 anos e analfabetos.