Eleição presidente em Teresina: Lula fica em primeiro lugar com 67% dos votos

De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 100% das urnas apuradas, Lula (PT) recebeu 67,98% dos votos válidos em Teresina. Flávio Bolsonaro ficou com 32,02%. Os dois disputaram o segundo turno das eleições de 2026 neste domingo, 25.

No Piauí, 2,7 milhões de eleitores estavam aptos a escolher o próximo presidente do Brasil.

VEJA O RESULTADO COMPLETO DA VOTAÇÃO

Quem foi eleito governador do Piauí?

Com 100% das urnas apuradas, Rafael Fonteles (PT) foi reeleito governador do Piauí no 1º turno, ocorrido em 4 de outubro, com 1.436.697 votos, o equivalente a 70,90% dos votos válidos.

Veja os detalhes do resultado das eleições no Piauí

Quem são os senadores eleitos no Piauí?

O estado do Piauí optou por reeleger o senador Marcelo Castro (MDB), e eleger um novo senador, Júlio César (PSD). Castro teve 1.307.833 votos (35,7% dos votos válidos), e Júlio César, 989.146 votos (27% dos votos válidos).

Os resultados das votações para os cargos de deputado estadual e federal podem ser consultados na página do TSE. Basta selecionar o estado de interesse.

Como ficou o primeiro turno em Teresina?

No primeiro turno das eleições presidenciais de 2026, Lula (PT) foi o candidato a presidente mais votado em Teresina (PI), com 296.190 votos (61,17%). Flavio Bolsonaro (PL) foi o segundo mais votado, com 152.350 votos (31,46%), segundo o TSE.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno da eleição tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ou não ser concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos, maiores de 70 anos e analfabetos.