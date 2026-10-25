Eleições 2026: PL lidera número de governadores eleitos; veja a lista por partido

O PL foi o partido que mais elegeu governadores nas eleições de 2026, com seis nomes eleitos, todos no primeiro turno, realizado no início de outubro. Com o encerramento da apuração do segundo turno neste domingo, 25, o PSD aparece em segundo lugar, com cinco governadores eleitos.

Na sequência, PP, Republicanos e PT elegeram quatro governadores cada. O PSDB conquistou dois governos estaduais, enquanto MDB e Podemos elegeram um nome cada.

Veja abaixo a lista de governadores eleitos por partido.

Ranking de governadores eleitos por partido

PL: 6 governadores PSD: 5 governadores PP: 4 governadores Republicanos: 4 governadores PT: 4 governadores PSDB: 2 governadores MDB: 1 governador Podemos: 1 governador

Quem são os governadores eleitos por partido?

O PL elegeu seis governadores: Arthur Henrique (RR), Douglas Ruas (RJ), Jorginho Mello (SC), Marcos Rogério (RO), Sergio Moro (PR) e Luciano Zucco (RS).

O PSD ficou em segundo lugar, com cinco nomes: Dr. Furlan (AP), Eduardo Braide (MA), Fabio (SE), Omar Aziz (AM) e Raquel Lyra (PE).

O Republicanos elegeu quatro governadores: Cleitinho Azevedo, Lorenzo Pazolini (ES), Otaviano Pivetta (MT) e Tarcísio (SP).

O PP também conquistou quatro governos, incluindo o do Distrito Federal, com a eleição de Celina Leão neste segundo turno. Os outros nomes eleitos pela sigla foram Eduardo Riedel (MS), Lucas Ribeiro (PB) e Mailza Assis (AC).

O PT elegeu quatro governadores: Elmano de Freitas (CE), Jerônimo Rodrigues (BA), Rafael Fonteles (PI) e Cadu de Lula (RN).

Já o PSDB elegeu JHC em Alagoas no primeiro turno, enquanto Vicentinho Júnior venceu a disputa neste domingo, 25.

Por fim, Podemos e MDB elegeram um governador cada: Dr. Daniel (PA) e Daniel Vilela (GO), respectivamente.