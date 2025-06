Renan Filho vê vontade política para revisão de gastos tributários

Em participação no Fórum Esfera 2025, o ministro dos Transportes, Renan Filho, vê na revisão dos gastos tributários pelo governo uma forma de promover medidas que levem ao ajuste fiscal na direção do equilíbrio das contas públicas e demonstrou otimismo na articulação do Executivo com o Congresso Nacional.

Segundo o ministro, o fato de a economia brasileira viver um bom momento, evidenciado pelas boas taxas de crescimento nos últimos anos e também pela redução do desemprego, torna o momento ideal para esse tipo de reflexão.

“Eu defendo que delimite-se um prazo para fazer uma avaliação dos benefícios, porque alguns não cumprem seu objetivo. Isso é gasto também. E a gente chama de incentivo fiscal porque é utilizado um eufemismo para não falar em gasto. Isso é fundamental para ajudar o Brasil”, afirmou.

“A economia está bem, e é mais fácil fazer isso agora. E politicamente, o presidente da Câmara e do Senado demonstraram disposição para ajudar o país a equilibrar as contas públicas”, prosseguiu.

No domingo está prevista uma reunião do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com líderes partidários, com objetivo de apresentar as propostas de ajuste fiscal para resolver o impasse que surgiu após a crise da majoração do IOF.

Jader Filho

A opinião de Renan Filho foi acompanhada pelo ministro das Cidades, Jader Filho, que criticou a falta de revisão das avaliações tributárias, que nos cálculos do governo ultrapassam a casa dos R$ 800 bilhões anuais. O painel também contou com a participação do ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, e da diretora de Infraestrutura, Transição Energética e Mudança Climática do BNDES, Luciana Costa.

“Benefícios se tornaram uma linha dentro do orçamento de determinados setores econômicos. A gente precisa questionar o retorno que a sociedade tem em relação a isso”, afirmou Jader Filho. “Precisa saber quantos empregos que aquela indústria vai gerar, o ciclo que ela vai fazer. Porque essa conta não pode ser eterna para o Estado. Nós entramos nesse emaranhado tributário muito por conta das próprias ações nossas”, completou.

Fórum Esfera 2025

