Eleições 2024: Guilherme Boulos, pré-candidato à prefeitura de SP, é entrevistado da EXAME

Atuação na Câmara dos Deputados, experiência das eleições de 2020, chapa com a ex-prefeita Marta Suplicy, apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e as principais propostas da futura campanha serão os temas discutidos com o deputado federal e pré-candidato à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, no programa Eleições 2024, nesta terça-feira, 2, às 10h, com transmissão pelo canal do YouTube da EXAME.

Boulos, 41 anos, é formado em filosofia pela Universidade de São Paulo (USP). Ele entrou na militância política aos 15 anos, ao participar da União da Juventude Comunista (UJC). Ingressou no Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) em 2002, e se tornou uma liderança do grupo.

Em 2018, entrou para a vida partidária ao ser candidato à presidência da República pelo PSOL. Foi candidato à prefeitura de São Paulo em 2020, derrotado pelo falecido Bruno Covas no segundo turno. Com mais de 1 milhão de votos, foi eleito deputado federal por São Paulo. A sua principal bandeira é a luta pela a moradia digna para a população de baixa renda.

A entrevista será conduzida por André Martins, repórter de Brasil e Economia da EXAME, e Luciano Pádua, editor de Macroeconomia da EXAME em São Paulo.

Eleições 2024 na EXAME

A entrevista com o pré-candidato à prefeitura de São Paulo é a terceira da série de entrevistas com os principais concorrentes ao comando da capital paulista. Os possíveis candidatos ao comando da capital paulista foram convidados para conversar ao vivo nos nossos estúdios. A data e horário será de acordo com a agenda do pré-candidato.

Na última semana, a EXAME estreou o programa de análise e bastidores das campanhas das capitais brasileiras, com olhar especial para São Paulo, cidade onde fica localizada a redação da EXAME. Confira o primeiro episódio aqui.

As eleições 2024 estão marcadas para acontecer no dia 6 de outubro. O segundo turno, marcado para 27 de outubro, acontece somente em cidades com mais de 200 mil eleitores para o cargo de prefeito, caso nenhum candidato atinja 50% mais um dos votos válidos.