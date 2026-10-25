Eleição presidente no Natal: Lula fica em primeiro lugar

De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 100% das urnas apuradas, o presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 56,00% dos votos válidos em Natal. Flávio Bolsonaro (PL) ficou com 44,00%. Os dois disputaram o segundo turno das eleições de 2026 neste domingo, 25.

No Rio Grande do Norte, 2,6 milhões de eleitores estavam aptos a escolher o próximo presidente do Brasil.

Quem foi eleito governador do Rio Grande do Norte?

De acordo com dados da apuração, com 99,48% das urnas apuradas, Cadu de Lula (PT) recebeu 50,70% dos votos válidos no Rio Grande do Norte. Allyson (União) ficou com 49,30%. Os dois disputaram o segundo turno das eleições de 2026 neste domingo, 25.

Veja os detalhes do resultado das eleições em ESTADO

Quem são os senadores eleitos no Rio Grande do Norte?

O Rio Grande do Norte elegeu no 1º turno para o Senado Styvenson Valentim (Podemos) e Samanda de Lula (PT). Eles obtiveram, respectivamente, 1.055.000 votos (29,2% dos votos válidos) e 635.924 votos (17,6% dos votos válidos).

Os resultados das votações para os cargos de deputado estadual e federal podem ser consultados na página do TSE. Basta selecionar o estado de interesse.

Como ficou o primeiro turno em Natal?

No primeiro turno das eleições presidenciais de 2026, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi o candidato mais votado em Natal (RN), com 213.790 votos (48,99%). Flávio Bolsonaro (PL) ficou em segundo lugar, com 192.739 votos (44,17%), segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno da eleição tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ou não ser concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos, maiores de 70 anos e analfabetos.