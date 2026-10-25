Eleição presidente em Porto Velho: Flávio Bolsonaro fica em primeiro lugar

De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 100% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 61,66% dos votos válidos em Porto Velho. O presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou com 38,34%. Os dois disputaram o segundo turno das eleições de 2026 neste domingo, 25.

Em Rondônia, 1,2 milhão de eleitores estavam aptos a escolher o próximo presidente do Brasil.

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Quem foi eleito governador de Rondônia?

Com 56,86% dos votos válidos, Marcos Rogério (PL) foi eleito governador de Rondônia no primeiro turno das eleições, em 4 de outubro. Ele recebeu um total de 537.370 votos, após a totalização de 100% das seções eleitorais do estado.

Veja os detalhes do resultado das eleições em Rondônia

Quem são os senadores eleitos em Rondônia?

Rondônia elegeu Fernando Máximo e Bruno Scheid, ambos do PL, como senadores. Eles terão mandato de oito anos, entre 2027 e 2035. Máximo teve 570.799 votos, e Scheid, 474.226 votos, ou respectivamente 32% e 26,6% dos votos válidos.

Os resultados das votações para os cargos de deputado estadual e federal podem ser consultados na página do TSE. Basta selecionar o estado de interesse.

Como ficou o primeiro turno em Porto Velho?

No primeiro turno das eleições presidenciais de 2026, Flávio Bolsonaro (PL) foi o candidato mais votado em Porto Velho (RO), com 169.992 votos (59,37%). Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou em segundo lugar, com 90.889 votos (31,74%), segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno da eleição tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ou não ser concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos, maiores de 70 anos e analfabetos.