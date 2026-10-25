Eleição presidente em Aracaju: Lula fica em primeiro lugar

De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 100% das urnas apuradas, o presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 62,07% dos votos válidos em Aracaju. Flávio Bolsonaro (PL) ficou com 37,93%. Os dois disputaram o segundo turno das eleições de 2026 neste domingo, 25.

Em Sergipe, 1,7 milhão de eleitores estavam aptos a escolher o próximo presidente do Brasil.

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Quem foi eleito governador do Sergipe?

Com 100% das urnas apuradas, Fábio Cruz Mitidieri (PSD) foi reeleito governador de Sergipe com 727.291 votos, o equivalente a 59,27% dos votos válidos.

Veja os detalhes do resultado das eleições em Sergipe

Quem são os senadores eleitos em Sergipe?

Sergipe reelegeu Rogério Carvalho (PT) e Alessandro Vieira (MDB) para o Senado. Rogério Carvalho obteve 511.142 votos (21,91%), enquanto Alessandro Vieira conseguiu 399.775 votos (17,13%). Os novos mandatos dos dois — com duração de oito anos — começam em 1º de fevereiro de 2027 e terminam em 31 de janeiro de 2035.

Os resultados das votações para os cargos de deputado estadual e federal podem ser consultados na página do TSE. Basta selecionar o estado de interesse.

Como ficou o primeiro turno em Aracaju?

No primeiro turno das eleições presidenciais de 2026, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi o candidato mais votado em Aracaju (SE), com 181.481 votos (54,07%). Flávio Bolsonaro (PL) ficou em segundo lugar, com 125.252 votos (37,31%), segundo o TSE.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno da eleição tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ou não ser concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos, maiores de 70 anos e analfabetos.