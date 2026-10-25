No Amazonas, Lula vira e ganha no segundo turno para presidente

Eleições 2026: acompanhe a apuração (Leandro Fonseca/Exame)
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 22h11.
De acordo com dados da apuração, com 99,99% das urnas apuradas, Lula (PT) recebeu 54,02% dos votos válidos no Amazonas. Flávio Bolsonaro (PL) ficou com 45,88%. Os dois disputaram o segundo turno das eleições de 2026 neste domingo, 25.
No estado, 2.798.611 eleitores estavam aptos a escolher o próximo presidente do Brasil.
Veja o resultado completo da votação no Amazonas
Com 99,99% das urnas apuradas, Omar Aziz recebeu 61,41% dos votos válidos e foi eleito governador do Amazonas. Professora Maria do Carmo 38,59% ficou em segundo lugar, com 45,89%.
Veja os detalhes do resultado para governador no Amazonas
Os senadores eleitos no Amazonas foram Eduardo Braga (MDB) e Plínio Valério (PSDB).
Os mandatos de ambos — com duração de oito anos — começam em 1º de fevereiro de 2027 e terminam em 31 de janeiro de 2035.
Os resultados das votações para deputado estadual e federal podem ser consultados na página de apuração das eleições da EXAME.
No primeiro turno, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 48,23% dos votos válidos no Amazonas, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) teve 45,00%. Escritor Augusto Cury recebeu 3,57%, Renan Santos teve 1,63% e Ronaldo Caiado ficou com 1,30%.
Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno tem até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.
Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. É necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado. A justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.
O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados entre 18 e 70 anos. É facultativo para maiores de 16 e menores de 18 anos, maiores de 70 anos e analfabetos.