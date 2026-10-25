Eleições 2026: Flávio Bolsonaro (PL) vence em Boa Vista (Roraima) com 75,75% dos votos válidos

De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 100% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 75,75% dos votos válidos na capital Boa Vista. Lula (PT) ficou com 24,25%. Os dois disputaram o segundo turno das eleições de 2026 neste domingo, 25.

Em Roraima, 400 mil eleitores estavam aptos a escolher o próximo presidente do Brasil.

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Quem foi eleito governador em Roraima?

A disputa para o governo de Roraima foi definida no primeiro turno, em 4 de outubro. Arthur Henrique (PL) foi eleito às 19h10, com 186.554 votos (68,99%).

Veja os detalhes do resultado das eleições em Roraima

Quem são os senadores eleitos em Roraima?

Roraima elegeu Nicoletti (PL) e Teresa Surita (MDB) para o Senado. Nicoletti teve 138.269 votos (22,7% dos votos válidos), e Teresa, 117.270 votos (19,2% dos votos válidos). Ambos chegam pela primeira vez ao Senado e ocuparão as cadeiras de 2027 a 2035.

Os resultados das votações para os cargos de deputado estadual e federal podem ser consultados na página do TSE. Basta selecionar o estado de interesse.

Como ficou o primeiro turno em Boa Vista?

No primeiro turno das eleições presidenciais de 2026, Flávio Bolsonaro (PL) foi o candidato mais votado em Boa Vista (RR), com 143.225 votos (73,38%). Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou em segundo lugar, com 37.547 votos (19,24%), segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno da eleição tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ou não ser concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos, maiores de 70 anos e analfabetos.