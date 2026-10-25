Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

Eleição presidente em 2026: Flávio Bolsonaro (PL) fica em primeiro lugar em Florianópolis

Em Santa Catarina, 5,7 milhões de eleitores escolheram o próximo presidente do Brasil

Mais de 300 mil pessoas votaram em Florianópolis

Mais de 300 mil pessoas votaram em Florianópolis

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 22h08.

Priorizar nos meus resultados Google

De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 100% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro recebeu 51,66% dos votos válidos em Florianópolis. Lula (PT) ficou com 48,34%. Os dois disputaram o segundo turno das eleições de 2026 neste domingo, 25.

Em Santa Catarina, 5,7 milhões de eleitores estavam aptos a escolher o próximo presidente do Brasil.

VEJA O RESULTADO COMPLETO DA VOTAÇÃO

yt thumbnail

Quem foi eleito governador de Santa Catarina?

Jorginho Mello (PL) foi reeleito governador do estado no primeiro turno das eleições, em 4 de outubro, com 2.942.386 votos, o que corresponde a 68,98% do total de votos válidos, segundo o TSE. 

Veja os detalhes do resultado das eleições em Santa Catarina

Quem são os senadores eleitos em Santa Catarina?

Santa Catarina elegeu neste domingo (4) Carol de Toni e Carlos Bolsonaro, ambos do PL, para o Senado. Ambos chegam à Casa para o primeiro mandato. Carol de Toni teve 2.694.918 votos (33,5% dos votos válidos), e Carlos Bolsonaro, 2.041.840 votos (25,4% dos votos válidos).

Os resultados das votações para os cargos de deputado estadual e federal podem ser consultados na página do TSE. Basta selecionar o estado de interesse.

Como ficou o primeiro turno em Florianópolis?

No primeiro turno das eleições presidenciais de 2026, Flávio Bolsonaro (PL) foi o candidato mais votado em Florianópolis (SC), com 158.954 votos (48,63%). Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou em segundo lugar, com 133.443 votos (40,83%), segundo o  Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno da eleição tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ou não ser concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos, maiores de 70 anos e analfabetos.

Acompanhe tudo sobre:FlorianópolisEleições 2026Flávio BolsonaroLuiz Inácio Lula da Silva

Mais de Brasil

Quem é André Janones, deputado que ganhou projeção nas redes e se aliou a Lula?

Lula é reeleito: quando será a posse presidencial em 2027? Veja a data

Eleições 2026: vinte anos depois, Brasil volta a eleger três governadoras

Resultado das eleições no Acre: Flávio Bolsonaro vence segundo turno para presidente

Mais na Exame

Brasil

Quem é André Janones, deputado que ganhou projeção nas redes e se aliou a Lula?

Mundo

Imprensa internacional repercute vitória de Lula na eleição presidencial