Eleição presidente em 2026: Flávio Bolsonaro (PL) fica em primeiro lugar em Florianópolis

De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 100% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro recebeu 51,66% dos votos válidos em Florianópolis. Lula (PT) ficou com 48,34%. Os dois disputaram o segundo turno das eleições de 2026 neste domingo, 25.

Em Santa Catarina, 5,7 milhões de eleitores estavam aptos a escolher o próximo presidente do Brasil.

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Quem foi eleito governador de Santa Catarina?

Jorginho Mello (PL) foi reeleito governador do estado no primeiro turno das eleições, em 4 de outubro, com 2.942.386 votos, o que corresponde a 68,98% do total de votos válidos, segundo o TSE.

Veja os detalhes do resultado das eleições em Santa Catarina

Quem são os senadores eleitos em Santa Catarina?

Santa Catarina elegeu neste domingo (4) Carol de Toni e Carlos Bolsonaro, ambos do PL, para o Senado. Ambos chegam à Casa para o primeiro mandato. Carol de Toni teve 2.694.918 votos (33,5% dos votos válidos), e Carlos Bolsonaro, 2.041.840 votos (25,4% dos votos válidos).

Os resultados das votações para os cargos de deputado estadual e federal podem ser consultados na página do TSE. Basta selecionar o estado de interesse.

Como ficou o primeiro turno em Florianópolis?

No primeiro turno das eleições presidenciais de 2026, Flávio Bolsonaro (PL) foi o candidato mais votado em Florianópolis (SC), com 158.954 votos (48,63%). Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou em segundo lugar, com 133.443 votos (40,83%), segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno da eleição tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ou não ser concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos, maiores de 70 anos e analfabetos.