Tabata Amaral declara apoio a Guilherme Boulos no 2º turno das eleições de 2024

Na reta final das eleições municipais do Estado de São Paulo em 2024 deste domingo, 6, a deputada federal Tabata Amaral (PSB), que terminou com 9,92% dos votos (603.300), declarou apoio a Guilherme Boulos (PSOL) no segundo turno. O candidato do PSOL disputará o segundo turno com Ricardo Nunes (MDB).

Nunes saiu na frente das eleições de São Paulo com pouca margem de distância de seu oponente. Foram 29,49% dos votos para o candidato do MDB, que tenta a reeleição, e 29,06% dos votos para o candidato do PSOL. Em terceiro lugar aparece Pablo Marçal (PRTB), com 28,14%. Tabata aparece em quarto lugar, com 9,92%.

"Eu vou votar em Guilherme Boulos [no 2º turno]. Porque eu não consigo e não conseguiria jamais colocar o meu voto em um projeto liderado por Ricardo Nunes. Mas saibam, eu e Guilherme Boulos representamos projetos absolutamente diferentes para São Paulo e para o Brasil", afirmou a candidata. "Eu não estou fazendo juízo de valor na qual eu acredito, o grupo político na qual eu tenho alegria de liderar, é um projeto diferente para São Paulo. Um voto de coragem porque é isso que as 600 mil pessoas esperam de mim. São projetos diferentes, mas a gente vai seguir caminhando manhã, tarde e noite para que a gente possa ter São Paulo do jeito que a gente merece", disse ela a jornalistas.

A candidata à prefeitura de São Paulo pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB) decidiu ajustar sua estratégia na reta final da campanha e intensificar o foco no eleitorado feminino.

Tabata destacou a necessidade de as mulheres "serem muito mais do que o mínimo" para conquistarem espaço na política, durante uma roda de conversa realizada nesta sexta-feira, 27. A deputada também criticou a disparidade no tratamento dado a ela em comparação aos candidatos homens, mencionando Pablo Marçal (PRTB) como um dos exemplos.

Boulos e Nunes quase empatados no 1º turno

A diferença entre Boulos e Nunes será definida em centésimos. Concorrendo à reeleição, Nunes conquistou1.793.199 votos até as 21h05. Boulos recebeu 1.766.892 votos, menos de 40 mil de diferença para seu oponente.

No início da manhã deste domingo, Guilherme Boulos votou às 9h30 na Zona Sul de São Paulo e destacou a presença na periferia da cidade. "É simbólico porque pela primeira vez São Paulo tem a chance de ter um prefeito que mora na periferia", disse ao lado da candidata a vice-prefeita, Marta Suplicy, que governou a cidade de 2001 a 2004.

"Vim com a minha vice, Marta Suplicy, que fez esse CEU. É simbólico porque traz nosso projeto, que é olhar para as crianças e para as pessoas que estão hoje invisíveis nas filas da saúde, nos pontos de ônibus... Não aparecemos na periferia só para pedir voto", acrescentou.