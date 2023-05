É melhor para SP e para o Brasil que Tarcísio seja candidato à reeleição, diz Kassab

As eleições para presidente e governador são só em 2026, mas no meio político os acordos, propostas e negociações começam muito tempo antes. Para Gilberto Kassab (PSD), secretário de Governo do Estado de São Paulo, e um dos principais nomes política brasileira, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), deveria disputar a reeleição, e somente depois disso concorrer à Presidência, em 2030.

"Se ele puder ficar oito anos é melhor para São Paulo, para o Brasil e para ele. Se ao final de oito anos como governador, disputar à Presidência e vencer, ele vai deixar o cargo com 62 anos de idade. A ansiedade é inimiga da perfeição na política", disse Kassab durante o Seminário Brasil Hoje, da Esfera Brasil com parceria de mídia da EXAME, realizado nesta segunda-feira, 15, em São Paulo.

O político ainda avalia que outros ex-governadores de São Paulo anunciaram a intenção de serem presidente de forma muito antecipada. "É uma decisão dele, mas eu entendo que ele tem que observar bem os equívocos que foram as decisões do José Serra (PSDB) e do João Doria (PSDB) que no início do primeiro mandato se posicionaram como candidato a presidente. Tarcísio é jovem, ele é bem preparado. Todos perceberam que vai fazer um grande governo", afirmou.

Cenário Nacional

Para o cenário nacional, Kassab, que preside o PSD, avalia que as próximas eleições para governos e Presidência devem ter um espectro mais ao centro político. Ele ressalta que o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição de 2022 teve atitudes e posturas mais ao centro. Já o Congresso Nacional elegeu fortes bancadas mais à direita.

O secretário de Governo de São Paulo defendeu ainda o uso de parte do Fundo Eleitoral para as pré-campanhas. "Pode ser disponibilizado [recurso] em uma pré-campanha com o compromisso que ele seja candidato. E caso não seja, tem que ter alguma forma de devolver. É muito mais fácil que a origem seja do Fundo Eleitoral", afirmou.

Questionado se seria candidato, Kassab afirma que tem vontade, mas que não está focado nisso neste momento. "Me elegi vereador, deputado estadual, deputado federal, prefeito, fui ministro, e hoje sou secretário. Eu não tenho nenhuma obstinação com cargo. Penso sim em disputar eleição, mas meu objetivo hoje é ajudar Tarcísio a ser um bom governador e ajudar o presidente Lula a ser um bom presidente", disse.