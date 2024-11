'É incogitável e seria irresponsável falar em anistia agora', diz Gilmar Mendes Para decano do STF, casos como do plano golpista e do homem-bomba de Brasília fazem a Corte ter 'encontro marcado' com uma revisão da lei antiterrorismo

Gilmar Mendes: revisão da lei antiterrorismo e fortalecimento da democracia (Nelson Jr./SCO/STF/Divulgação)