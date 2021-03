Doria confirma que SP entrará em fase mais restritiva da quarentena

Gilson Garrett Jr., com Reuters

Por Gilson Garrett Jr., com Reuters

O estado de São Paulo entrará em uma fase mais restritiva da quarentena para conter a disseminação do coronavírus. A confirmação foi feita governador paulista, João Doria (PSDB), em vídeo publicado pelo governo estadual. Ele vai divulgar mais detalhes destas restrições em uma coletiva de imprensa marcada para às 12h45 desta quinta-feira, 11.

Na gravação, Doria faz um apelo para que a população faça o isolamento social, afirmando ser, no momento, a principal ferramenta para frear a covid-19. "Estamos tentando equilibrar essa equação da economia com a saúde. Mas temos que entrar numa nova etapa do Plano São Paulo. Ela é mais restritiva, eu reconheço", disse o governador.

"Não é fácil tomar essa decisão, uma decisão impopular, difícil, dura. Nenhum governante gosta de parar as atividades econômicas de seu Estado. Eu, principalmente, entendo o sofrimento de todos."

Faço um apelo pela compreensão de todos. Vamos passar juntos por mais este momento difícil. Vai passar. #FiqueEmCasa Anunciaremos detalhes das medidas na coletiva de imprensa às 12h45 pic.twitter.com/6wvLRyJKsj — João Doria (@jdoriajr) March 11, 2021

Desde o fim de semana todo o estado entrou na fase vermelha da quarentena, a mais restrita em que somente os serviços essenciais podem funcionar. Diferentemente da primeira vez que a medida foi imposta, no ano passado, ficaram liberadas as igrejas e partidas de futebol. O Ministério Público de São Paulo defende a suspensão dessas duas atividades. As escolas também permanecem abertas.

Shoppings centers, por exemplo, têm de permanecer fechados, e bares e restaurantes não podem atender presencialmente, somente pelo sistema de entregas.

Até quarta-feira, 10, os membros do Centro de Contingência da covid-19 do estado de São Paulo avaliavam que era preciso esperar mais alguns dias para perceber os reflexos das medidas de restrição impostas há uma semana. Mas o aumento no número de mortes e de internações ligou o sinal de alerta.

Em debate está a proibição de cultos religiosos, a modificação dos horários de funcionamento de alguns serviços essenciais, e até a suspensão das aulas. Este novo modelo seria chamado de fase roxa. O lockdown, com o fechamento total, também não é descartado.

São Paulo tem atualmente, de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, 2.149.561 casos confirmados de covid-19, com 62.570 mortes. Na terça-feira, 9, o Estado atingiu 517 mortes em 24 horas, o recorde registrado na pandemia iniciada há um ano.

O estado também tem 83% de seus leitos em unidade de terapia intensiva destinados ao tratamento da doença ocupados.