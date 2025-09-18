Brasil

Depois de aprovar PEC Blindagem e urgência para anistia, Câmara pode votar IR na próxima semana

Proposta é prioridade para governo, mas parlamentares ainda discutem compensação fiscal do projeto

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 14h24.

Depois da aprovação pela Câmara da PEC da Blindagem e da urgência para a anistia aos envolvidos no 8 de janeiro de 2023, o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), indicou que pode colocar em votação, na próxima semana, o projeto que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda (IR) para quem recebe até R$ 5 mil por mês.

A Câmara aprovou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) estabelece que o Supremo Tribunal Federal (STF) terá que pedir autorização da Câmara ou do Senado para processar um parlamentar e a urgência para a anistia em dois dias, em derrotas para o governo.

O IR é a prioridade do governo Lula no Congresso diante da proximidade das eleições no ano que vem.

O relator do projeto do Imposto de Renda, o ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL), deve apresentar seu parecer na reunião de líderes marcada para terça-feira da semana que vem. O texto já teve a urgência aprovada em agosto, mas segue em banho-maria desde então.

A proposta prevê isenção total para quem ganha até R$ 5 mil e desconto parcial para salários de até R$ 7.350, alcançando cerca de 10 milhões de contribuintes. Trata-se de uma das principais promessas de campanha de Lula em 2022, que entraria em vigor justamente no ano eleitoral de 2026.

O maior entrave é a compensação fiscal. Lira manteve um imposto mínimo de 10% sobre quem recebe acima de R$ 1,2 milhão por ano. Parte do centrão e da oposição quer aprovar a proposta sem essa compensação.

