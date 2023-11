Deltan diz que pode disputar prefeitura de Curitiba em 2024

O ex-deputado Deltan Dallagnol (Novo-PR) afirmou que avalia ser candidato à prefeitura de Curitiba nas eleições municipais de 2024. O ex-procurador da Lava Jato ainda incluiu a mulher, a advogada Fernanda Dallagnol, também filiada ao Novo, na lista de cotados a disputar o cargo pela sigla.

Durante encontro do partido, no sábado, 11, ele anunciou que o Novo terá candidatura própria na capital paranaense. Além dele e da mulher, as vereadoras de Curitiba Amália Tortato e Indiara Barbosa são outros nomes que poderiam concorrer.

"O Novo está em primeiro lugar nas pesquisas e tem excelentes nomes que podem ser lançados para a prefeitura de Curitiba", declarou o ex-deputado.

Cassação

Deltan teve o mandato na Câmara dos Deputados cassado em maio deste ano e se filiou ao partido Novo em setembro. O TSE derrubou o registro de candidatura do ex-procurador por considerar que ele tentou burlar a Lei da Ficha Limpa. Por unanimidade, os ministros entenderam que Deltan pediu exoneração do cargo para evitar uma eventual punição administrativa, que poderia torná-lo inelegível. Para a defesa, a Corte eleitoral fez "suposições".