Defesa de Bolsonaro pede a Moraes autorização para visita de cunhados e enteada

A defesa do ex-presidente solicitou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorização para que três familiares — os cunhados Diego Torres Dourado e Carlos Eduardo Antunes Torres, e a enteada Marianna Firmo da Silva — possam visitá-lo.

O pedido ainda aguarda análise.

A cirurgia foi considerada bem-sucedida, segundo Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama. Não houve intercorrências durante o procedimento.

Segundo o médico Cláudio Birolini, responsável pela operação, Bolsonaro permanece em cuidados pós-operatórios. A equipe avalia a necessidade de um bloqueio anestésico do nervo frênico para controlar possíveis episódios de soluço.

A previsão de alta é de cinco a sete dias, conforme declaração do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que também afirmou que o pai não apresentou crise de soluços no momento da internação.