Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO
Um conteúdo SBT News

Defesa de Bolsonaro pede a Moraes autorização para visita de cunhados e enteada

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está internado no hospital DF Star, em Brasília, após cirurgia para retirada de hérnia inguinal bilateral

SBT News
SBT News

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 14h57.

A defesa do ex-presidente solicitou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorização para que três familiares — os cunhados Diego Torres Dourado e Carlos Eduardo Antunes Torres, e a enteada Marianna Firmo da Silva — possam visitá-lo.

O pedido ainda aguarda análise.

A cirurgia foi considerada bem-sucedida, segundo Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama. Não houve intercorrências durante o procedimento.

Segundo o médico Cláudio Birolini, responsável pela operação, Bolsonaro permanece em cuidados pós-operatórios. A equipe avalia a necessidade de um bloqueio anestésico do nervo frênico para controlar possíveis episódios de soluço.

A previsão de alta é de cinco a sete dias, conforme declaração do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que também afirmou que o pai não apresentou crise de soluços no momento da internação.

Acompanhe tudo sobre:Jair Bolsonaro

Mais de Brasil

Bolsonaro está acordado e no quarto, dizem médicos

Cirurgia de Bolsonaro é finalizada com sucesso

Cirurgia de Bolsonaro deve demorar 4h; entenda procedimento

'Flávio é a continuidade do caminho da prosperidade': leia carta de Bolsonaro na íntegra

Mais na Exame

Brasil

Bolsonaro está acordado e no quarto, dizem médicos

Mundo

Mão de vaca? Descubra por que os americanos estão menos altruístas

Carreira

Como a inteligência artificial está mudando a forma de construir uma carreira

ESG

Projeto da USP leva saúde e pesquisas para comunidades na Ilha de Marajó