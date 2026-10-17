Pesquisa para presidente: Flávio tem 48% e Lula, 46%, aponta Ipespe

O senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 48% das intenções de voto no segundo turno da eleição presidencial, contra 46% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo pesquisa Ipespe divulgada neste sábado, 17, em parceria com a Associação Brasileira de Pesquisadores Eleitorais (Abrapel).

Os candidatos estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos. O resultado é da pesquisa estimulada, em que os nomes são apresentados aos entrevistados.

Na comparação com o levantamento anterior, realizado entre 6 e 8 de outubro, Flávio oscilou um ponto para baixo, de 49% para 48%, enquanto Lula passou de 44% para 46%. Com isso, a distância numérica entre os dois caiu de cinco para dois pontos. As variações individuais estão dentro da margem de erro.

Brancos e nulos somam 3%, ante 5% na rodada anterior. Outros 3% não sabem ou não responderam, mesmo percentual do levantamento passado.

Votos válidos

Considerando apenas os votos válidos, Flávio aparece com 51,2%, e Lula, com 48,8%. Na pesquisa anterior, os percentuais eram de 52,7% e 47,3%, respectivamente.

Esse cálculo exclui votos em branco, nulos e os entrevistados que não sabem ou não responderam.

Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados, Flávio tem 47%, e Lula, 44%. Brancos e nulos representam 3%, enquanto 5% não sabem ou não responderam.

Rejeição dos candidatos

A rejeição aos dois candidatos está no mesmo patamar: 47% dos entrevistados dizem que não votariam de jeito nenhum em Flávio, e outros 47% dão essa resposta sobre Lula. Na rodada anterior, os índices eram de 46% para o senador e 49% para o presidente.

Entre os entrevistados, 47% afirmam que votariam com certeza em Flávio, e 4% dizem que poderiam votar nele. Para Lula, esses percentuais são de 45% e 6%, respectivamente.

O Ipespe ouviu 1.500 eleitores de 16 anos ou mais, por telefone, em todas as regiões do país, entre 13 e 15 de outubro. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais, com nível de confiança de 95,45%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00223/2026.