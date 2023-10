Defesa Civil de SP alerta para pancada de chuvas e rajadas de vento nesta terça; veja previsão

O Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil do Estado de SP (CGE) alerta que a terça-feira, 17, será marcada por muita nebulosidade e pancadas de chuva a qualquer momento. O órgão afirma que a chuva será acompanhada por raios e fortes ventos.

A queda de temperatura no estado é causada pela propagação de uma frente fria vinda do oceano. A chuva deve começar ainda durante a manhã, mas o tempo instável ganha força no decorrer da tarde. Fortes rajadas de vento e raios de grande intensidade devem ser registradas entre a tarde e o início da noite.

A previsão é que a máxima no estado permaneça abaixo dos 26°C. A capital paulista e as cidades da região metropolitana estão em alerta neste momento. A Defesa Civil alerta que o solo encharcado aumenta o potencial para formação de alagamentos, queda de árvores e deslizamentos de terra. Os dados do CGE mostram que outubro registrou até o momento 193,6mm, ou seja, 79,6% acima dos 107,8mm esperados para o mês.

Frente Fria até quinta-feira

O CGE afirma que as condições de chuva vão diminuir nos próximos dias, mas o céu deve permanecer nublado com baixas temperaturas. Na quarta-feira, 18, o sistema frontal se afasta do litoral paulista, mas os ventos úmidos que passam a soprar de sul e sudeste ainda devem causar muita nebulosidade, garoa e chuviscos, principalmente durante a madrugada e no período da noite. As temperaturas devem cair e os termômetros variam entre mínimas de 16°C e máximas que não devem superar os 21°C. Na quinta-feira, 19, segue tempo fechado e condições para chuviscos, principalmente durante a madrugada. As temperaturas mínimas oscilam em torno dos 15°C, enquanto as máximas devem permanecer abaixo dos 20°C.