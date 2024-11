Decisão de Moraes cita seis núcleos e os participantes de tentativa de golpe de Estado

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, afirmou que a Polícia Federal (PF) identificou seis núcleos de atuação para operacionalizar medidas para desacreditar o processo eleitoral, planejamento e execução do golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito.

A informação consta na decisão que retirou o sigilo do relatório da PF que indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 36 pessoas pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa.

Segundo os investigadores, o objetivo principal da suposta conspiração golpista era desacreditar o processo eleitoral de 2022, incitar uma intervenção militar e abolir o Estado Democrático de Direito, com o intuito de manter o grupo de Jair Bolsonaro no Poder.

1. Núcleo de Desinformação e Ataques ao Sistema Eleitoral: responsável por produzir e disseminar notícias falsas sobre a lisura das eleições, com o objetivo de estimular a população a protestar em frente a quartéis militares e criar um ambiente propício para o golpe.

Integrantes: MAURO CESAR BARBOSA CID, ANDERSON TORRES, ANGELO MARTINS DENICOLI, FERNANDO CERIMEDO, EDER LINDSAY MAGALHÃES BALBINO, HÉLIO FERREIRA LIMA, GUILHERME MARQUES ALMEIDA, SERGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS e TÉRCIO ARNAUD TOMAZ

2. Núcleo Responsável por Incitar Militares à Aderirem ao Golpe de Estado: focado em atacar militares em posição de comando que se opunham ao golpe, utilizando influenciadores com autoridade perante a "audiência" militar.