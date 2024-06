Datena vai sair de férias e tirar licença para disputar as eleições, diz presidente do PSDB de SP

O apresentador José Luiz Datena (PSDB) sairá de férias na próxima quinta-feira, 27, e depois tirará uma licença não remunerada para disputar as eleições para a prefeitura da cidade de São Paulo. A decisão respeita a legislação eleitoral, que exige que apresentadores e comentaristas deixem programas de TV e rádio até 30 de junho para disputar as eleições. Datena apresenta diariamente o Brasil Urgente, na Rede Bandeirantes.

"Já está tudo acertado com a Band. A conversa com o Datena já está no estágio de organização da campanha e do plano de governo", diz José Aníbal, presidente do diretório municipal do PSDB e, até o momento, coordenador da campanha em entrevista à EXAME.

Aníbal foi um dos articuladores da chegada de Datena ao PSDB. Inicialmente, o apresentador se filiou à sigla em meio as conversas para ser vice da deputada federal Tabata Amaral. Após negociações, que envolveram Marconi Perillo, presidente nacional do partido, e o deputado federal Aécio Neves, nome forte na sigla, foi decidido que o partido lançaria um candidato próprio na capital.

Datena, pré-candidato em outras oportunidades, disse que dessa vez vai "até o fim". O comunicador já passou por 11 partidos, mas nunca foi candidato.

A campanha diz que está organizando as estratégias para as redes sociais e definindo o plano de governo. A expectativa de Aníbal é apresentar novidades na próxima semana. David Uip, médico e amigo pessoal de Datena, foi um dos poucos nomes já apontados para ajudar no plano de governo tucano. O marqueteiro responsável pela estratégia de campanha ainda não foi definido.

"Estamos levantando ponto por ponto. Datena tem a vantagem de já ser conhecido. Todo mundo sabe quem ele é. Se ele chegar na praça da Sé, um grupo de pessoas vai se juntar em volta dele em instantes", diz o presidente da sigla em SP. "Não tem pressa [para definições da campanha]."

Apesar da fala do dirigente tucano, Datena está "atrasado" na comparação com os seus principais concorrentes. O atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e a deputada Tabata Amaral (PSB) estão em ritmo mais acelerado de pré-campanha desde o início do ano. O único concorrente no mesmo estágio que o apresentado é Pablo Marçal (PRTB), que lançou a pré-candidatura no último mês.

Segurança será uma bandeira muito forte, mas não a única

Aníbal afirma que Datena é conhecido pela discussão em torno da segurança pública, mas que a campanha não irá se nortear apenas por esse tema. A ideia, segundo o tucano, é discutir como transformar São Paulo novamente em uma terra de oportunidades.

"Ele é conhecido e reconhecido pelo tema da segurança. Mas vamos discutir muito mais que isso. A ideia é tornar São Paulo novamente em uma terra de oportunidades. Queremos falar também sobre a descentralização dessas oportunidades", diz.