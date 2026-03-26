Cresce uso de cigarro eletrônico entre jovens e meninas são mais suscetíveis

O consumo de cigarros eletrônicos cresceu entre jovens de 13 a 17 anos. Em escolas públicas e particulares, cerca de 29,6% dos estudantes já experimentaram o produto e 26,3% utilizaram nos últimos 30 dias.

O movimento acontece no mesmo momento em que o consumo de cigarros de tabaco, bebida alcoólicas e drogas ilícitas cai entre essa faixa etária.

Os dados são da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) 2024, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e compilam dados levantados entre 2019 e 2024.

Grupos mais suscetíveis a consumo de cigarro eletrônico

Em 2019, o percentual de adolescentes que haviam experimentado cigarros eletrônicos era de 16,8% e em 2024 o índice saltou para 29,6%.

Entre as meninas, o consumo é mais comum, com taxa de 31,7% em comparação com 27,4% para os meninos.

O índice também sofre alteração no comparativo de escolas particulares e públicas. Enquanto 30,4% dos alunos da rede pública já experimentaram, no ensino privado o valor cai para 24,9%.

Os dados refletem um cenário nacional e todas as regiões do Brasil registraram crescimento do uso de cigarros eletrônicos nesta faixa etária.

Confira o crescimento em cada região no comparativo entre 2019 e 2024.

Centro-oeste - 18,3%

18,3% Sul - 17,3%

17,3% Nordeste - 11,7%

11,7% Sudeste - 11,4%

11,4% Norte - 9,2%

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), o aumento está ligado a políticas das empresas produtoras de tabaco que investem em propagandas de cigarro eletrônico direcionadas para adolescentes.

Consumo do cigarro na adolescência

A pesquisa mostra que em 2019 o número de adolescentes que tinham consumido cigarros eletrônicos nos 30 dias anteriores à pesquisa era de 8,6% e em 2024 o índice saltou para 26,3%.

No caso do narguilé, o índice caiu nos últimos cinco anos: de 23,8% em 2019 para 10,6% em 2024.

Para outros produtos de tabaco, a variação foi de 0,6% entre 2019 e 2024.

A experimentação de cigarros tradicionais também caiu entre os alunos.

Enquanto em 2019 o índice era de 22,6%, em 2024 o registro foi de 18,5%. No consumo nos últimos 30 dias as meninas têm menor interação com o tabaco (5,3%) do que os meninos (5,9%).

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Meninas também consomem mais álcool do que os meninos

O consumo de álcool na adolescência também caiu. Os percentuais variam por idade:

Entre 13 e 15 anos - 46,4%

46,4% Entre 16 e 17 anos - 66,3%

A pesquisa mostra que as meninas lideram em 2019 e 2024 no número total de jovens que tem contato com bebidas alcoólicas.

Em 2019, eram 66,9% das meninas frente a 59,6% dos meninos. Em 2024, os índices caíram, com 57,5% entre as alunas e 49,7% entre os meninos.

O consumo no mês que antecede a pesquisa também caiu de 28,1% em 2019 para 20,4% em 2024.

Pesquisa mostra que percentuais variam entre alunos da rede pública e privada de ensino (Marcos Santos/USP Imagens)

Queda no uso de drogas ilícitas

Outra queda observada foi no contato com drogas ilícitas.

No consumo recente, houve redução de 5,1% em 2019 para 3,1% em 2024.

O uso precoce, até os 13 anos, também apresentou queda de 4,3% para 2,7%.

Nesse cenário, a iniciação é mais comum entre os alunos da rede pública (3%) do que na privada (1,3%).

Educação sexual: cai uso de preservativos entre jovens

Outro ponto de alerta na pesquisa é em relação à educação sexual dos adolescentes.

Em 2024, 20,7% dos jovens entre 13 e 15 anos e 47,6% na faixa entre 16 e 17 anos haviam iniciado a vida sexual. Do total, 61,7% afirmaram utilizar preservativos.

Ao considerar a última relação, o uso do preservativo caiu de 59,1% em 2019 para 57,2% no ano passado.

Veja os métodos contraceptivos que são citados pelos jovens.

Pílula anticoncepcional - 51,1%

51,1% Pílula do dia seguinte - 11,7%

11,7% Outros métodos, como implante, diafragma, DIU e adesivo - 15%

15% Anticoncepcional injetável na última relação sexual - 11,6%

11,6% Métodos menos seguros, como tabelinha e coito interrompido - 10,3%

Vale ressaltar que a pílula do dia seguinte é considerada um método emergencial e, ao contrário do anticoncepcional, ela não deve ser utilizada regularmente para prevenção de gravidez indesejada.

Desigualdade e falta de planejamento familiar

Como resultado da queda do uso de preservativos e baixa adesão a métodos contraceptivos, a pesquisa mostra que cerca de 121 mil meninas entre 13 e 17 anos já passaram por uma gravidez. Esse volume representa 7,3% das jovens que iniciaram a vida sexual.

Entre elas, 98,7% são alunas da rede pública.

O comparativo mostra que a discrepância entre jovens grávidas em escolas públicas e particulares aumentou entre 2019 e 2024.

Em 2019, o número de alunas da rede pública que já tinham engravidado alguma vez era três vezes maior do que de estudantes de escolas particulares. Em 2024, essa diferença é oito vezes maior.