CPI da Covid quer informações da Saúde sobre 25 milhões de vacinas retidas

A CPI da Covid aprovou nesta segunda-feira requerimento do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) para que o Ministério da Saúde informe, em 24 horas, sobre 5 milhões de doses de vacinas que podem estar sendo retidas pela pasta.

Quer saber tudo sobre o ritmo da vacinação contra a covid-19 no Brasil e no Mundo? Assine a EXAME e fique por dentro.

Na sessão, o senador Fabiano Contarato (Rede-ES) disse que as informações constam no site do ministério.

- Pelo site há oito dias que o governo não distribui as vacinas, está acumulando 25,5 milhões de doses, ou seja, nós poderíamos estar salvando mais vidas – afirmou Contarato.

Vítimas diretas e indiretas da Covid-19, representando as cinco regiões do país, prestam depoimento nesta segunda-feira à comissão.