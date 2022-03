Covid-19: Brasil registra 44.154 novos casos e 304 mortes em 24h

Neste sábado, 19, o Brasil registrou 44.154 novos casos de covid-19, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. O País alcançou um total de 29.617.266 infecções pela doença.

Mais 304 mortes foram contabilizadas, elevando o total de óbitos em decorrência do coronavírus a 657.102.

Os casos diários de covid-19 no país têm diminuído nas últimas semanas, após uma nova onda decorrente da variante Ômicron ter provocado novos recordes de casos no mês passado.

Vacinação

O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou neste sábado, 19, a 175.051.655, o equivalente a 81,48% da população total. Nas últimas 24 horas, 68.744 pessoas receberam a primeira dose da vacina, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.

Com duas doses ou dose única, são 159.019.196 milhões de habitantes do País, o que representa 74,02% da população com a imunização completa contra o novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, 120.919 pessoas receberam a segunda dose, enquanto, ao todo, mais de 72,25 milhões de pessoas foram vacinadas com terceira dose.

Somando as vacinas de primeira e segunda dose aplicadas, além da terceira de reforço (250.937), o Brasil administrou 441.541 doses neste sábado.

Segundo os dados reunidos pelo consórcio, 11,23 milhões de crianças de 5 a 11 anos (ou 54,81% do total) já tomaram a primeira dose da vacina contra a covid-19.

(Com informações de Reuters e Estadão Conteúdo)