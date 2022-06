Cotado para vice, Braga Netto terá encontro com empresários e prefeitos em Minas

Favorito para ser candidato a vice na chapa do presidente Jair Bolsonaro, o ex-ministro Walter Braga Netto foi escalado para participar de encontros com empresários e prefeitos mineiros nesta quinta-feira em Belo Horizonte.

Braga Netto, que atualmente é assessor especial da Presidência, terá uma reunião com empresários na Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg). A ideia é que ele apresente realizações do governo e, ao mesmo tempo, colha opiniões do empresariado.

Depois, ele irá participar da posse da nova diretoria da Associação Mineira de Municípios (AMM). A expectativa é que cerca de 600 dos 853 prefeitos de Minas Gerais estejam presentes.

Bolsonaro já esteve na Fiemg na semana passada, para participar da posse da nova diretoria. Na ocasião, ele prometeu recriar o Ministério da Indústria e Comércio.

Braga Netto é natural de Belo Horizonte, onde estudou no Colégio Militar. Ele deixou o Ministério da Defesa no fim de março e passou a atuar como assessor da Presidência.

Como o GLOBO mostrou, o ex-ministro ganhou destaque em agendas de Bolsonaro, acompanhando o presidente em viagens e eventos oficiais. O movimento funciona como uma espécie de "estágio" para a vaga de vice. Braga Netto também se filiou ao PL, mesmo partido do presidente.

Caso a intenção de indicá-lo para o posto permaneça, Braga Netto terá que deixar o governo até o início de julho, no prazo de três meses antes do primeiro turno das eleições.

