Corpo de Juliana Marins é içado e levado a ponto de apoio, confirma chefe de resgate da Indonésia

O corpo da publicitária Juliana Maris foi içado com sucesso na manhã desta quarta-feira, 25. A informação foi confirmada pelo chefe da Basarnas (Agência Nacional de Busca e Resgate), Marechal do Ar TNI Muhammad Syafi’i.

A jovem foi encontrada morta nesta terça-feira no Monte Rinjani, na ilha de Lombok, na Indonésia, após cair em uma ribanceira e permanecer presa por quase quatro dias em uma encosta de difícil acesso, sem água, comida ou abrigo.

Em entrevista à televisão indonésia, Syafi’i contou que o mau tempo na região impediu o uso de helicópteros. Uma aeronave chegou a decolar para dar apoio aéreo, mas precisou recuar por causa das condições climáticas. As autoridades decidiram, então, concluir o resgate com cordas e sistema de içamento.

Uma equipe de sete socorristas foi mobilizada: quatro foram até a vítima, a cerca de 600 metros de profundidade do penhasco, e outros três ficaram no ponto de apoio.

"A distância entre o ponto superior e o local onde estava a vítima é de cerca de 600 metros, com vários pontos de ancoragem, o que torna o processo mais demorado. Neste momento, de acordo com informações do comandante de serviço em campo, a vítima já foi retirada até o ponto de apoio", destacou Syafi’i.

Segundo o chefe da missão, o corpo de Juliana foi levado ao posto de Sembalun para ser encaminhado ao Hospital da Polícia (RS Polri).

"Após a entrega oficial do corpo pela Basarnas ao hospital, o processo de repatriação ou procedimentos posteriores ficarão a cargo das autoridades e da família", disse ele.

A morte de Juliana foi confirmada pela família, através das redes sociais, por volta das 11h desta terça-feira. A seguir, veja a cronologia completa do caso e o drama vivido pela niteroiense desde o acidente.

Sexta-feira, 20 de junho

Conduzidos por um guia local, Juliana Marins e outros turistas caminhavam por uma trilha ao cume do Monte Rinjani, na ilha de Lombok, na província indonésia de Sonda Ocidental, cujo fuso horário local é 11 horas à frente do horário de Brasília. Juliana pagou 2,5 milhões de rúpias indonésias (cerca de R$ 830) pelo pacote de subida até o vulcão.

Juliana Marins sofreu queda durante trilha no Monte Rinjani, por volta das 19h (de Brasília) e 6h (locais) indo parar a cerca de 300 metros abaixo da trilha, perto do ponto mais alto da montanha, que tem mais de 3 mil metros de altura.

Sábado, 21 de junho