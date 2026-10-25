Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

Em que estados Lula ganhou em 2022? Relembre resultado

Veja como cada estado votou no duelo de 2022 entre Jair Messias Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva

Relembre como cada estado votou em 2022, no duelo entre Lula e Jair Bolsonaro

Relembre como cada estado votou em 2022, no duelo entre Lula e Jair Bolsonaro

Matheus Gonçalves
Matheus Gonçalves

Repórter

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 16h35.

Última atualização em 25 de outubro de 2026 às 17h02.

Priorizar nos meus resultados Google

Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disputam a presidência da República neste domingo, 25, no segundo turno das eleições de 2026. A eleição promete ser a mais acirrada da história do Brasil.

Em 2022, o cenário foi diferente. No primeiro turno, Flávio Bolsonaro surpreendeu ao conquistar estados que, no passado, apoiaram seu rival, Lula, contra seu pai.

yt thumbnail

Resultado das eleições 2022 por estado

Veja abaixo como cada estado votou em 2022, dividido por regiões:

Sudeste

Espírito Santo

  • Lula
    41,96%
  • Jair Bolsonaro
    58,04%

Minas Gerais

  • Lula
    50,20%
  • Jair Bolsonaro
    49,80%

Rio de Janeiro

  • Lula
    43,47%
  • Jair Bolsonaro
    56,53%

São Paulo

  • Lula
    44,76%
  • Jair Bolsonaro
    55,24%

Nordeste

Alagoas

  • Lula
    58,68%
  • Jair Bolsonaro
    41,32%

Bahia

  • Lula
    72,12%
  • Jair Bolsonaro
    27,88%

Ceará

  • Lula
    69,97%
  • Jair Bolsonaro
    30,03%

Maranhão

  • Lula
    71,14%
  • Jair Bolsonaro
    28,86%

Paraíba

  • Lula
    66,62%
  • Jair Bolsonaro
    33,38%

Pernambuco

  • Lula
    66,93%
  • Jair Bolsonaro
    33,07%

Piauí

  • Lula
    76,86%
  • Jair Bolsonaro
    23,14%

Rio Grande do Norte

  • Lula
    65,10%
  • Jair Bolsonaro
    34,90%

Sergipe

  • Lula
    67,21%
  • Jair Bolsonaro
    32,79%

Sul

Paraná

  • Lula
    37,60%
  • Jair Bolsonaro
    62,40%

Rio Grande do Sul

  • Lula
    43,65%
  • Jair Bolsonaro
    56,35%

Santa Catarina

  • Lula
    30,73%

  • Jair Bolsonaro

    69,27%

Norte

Acre

  • Lula
    29,70%
  • Jair Bolsonaro
    70,30%

Amazonas

  • Lula
    51,10%
  • Jair Bolsonaro
    48,90%

Amapá

  • Lula
    48,64%
  • Jair Bolsonaro
    51,36%

Pará

  • Lula
    54,75%
  • Jair Bolsonaro
    45,25%

Rondônia

  • Lula
    29,34%
  • Jair Bolsonaro
    70,66%

Roraima

  • Lula
    23,92%
  • Jair Bolsonaro
    76,08%

Tocantins

  • Lula
    51,36%
  • Jair Bolsonaro
    48,64%

Centro-Oeste

Distrito Federal

  • Lula
    41,19%
  • Jair Bolsonaro
    58,81%

Goiás

  • Lula
    41,29%
  • Jair Bolsonaro
    58,71%

Mato Grosso do Sul

  • Lula
    40,51%
  • Jair Bolsonaro
    59,49%

Mato Grosso

  • Lula
    34,92%
  • Jair Bolsonaro
    65,08%
Acompanhe tudo sobre:EleiçõesBrasil
Próximo

Mais de Brasil

Lula vence na França com 83,96% dos votos válidos de brasileiros

Pedro Rousseff, deputado federal eleito e sobrinho de Dilma, sofre acidente de carro

Campanha de Flávio pede prorrogação da votação em SP, PR, MG, RS e SC

Apuração do 2º turno em Brasília: veja o resultado para presidente em tempo real

Mais na Exame

Brasil

Lula vence na França com 83,96% dos votos válidos de brasileiros

Mundo

Lula vence Flávio Bolsonaro em Portugal com 59,4% dos votos

Pop

Não quer acompanhar as eleições? Veja 5 minisséries para assistir durante a apuração