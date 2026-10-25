Em que estados Lula ganhou em 2022? Relembre resultado

Relembre como cada estado votou em 2022, no duelo entre Lula e Jair Bolsonaro
Repórter
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 16h35.
Última atualização em 25 de outubro de 2026 às 17h02.
Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disputam a presidência da República neste domingo, 25, no segundo turno das eleições de 2026. A eleição promete ser a mais acirrada da história do Brasil.
Em 2022, o cenário foi diferente. No primeiro turno, Flávio Bolsonaro surpreendeu ao conquistar estados que, no passado, apoiaram seu rival, Lula, contra seu pai.
Veja abaixo como cada estado votou em 2022, dividido por regiões:
Espírito Santo
Minas Gerais
Rio de Janeiro
São Paulo
Alagoas
Bahia
Ceará
Maranhão
Paraíba
Pernambuco
Piauí
Rio Grande do Norte
Sergipe
Paraná
Rio Grande do Sul
Santa Catarina
Jair Bolsonaro
Acre
Amazonas
Amapá
Pará
Rondônia
Roraima
Tocantins
Distrito Federal
Goiás
Mato Grosso do Sul
Mato Grosso