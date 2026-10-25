Em que estados Lula ganhou em 2022? Relembre resultado

Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disputam a presidência da República neste domingo, 25, no segundo turno das eleições de 2026. A eleição promete ser a mais acirrada da história do Brasil.

Em 2022, o cenário foi diferente. No primeiro turno, Flávio Bolsonaro surpreendeu ao conquistar estados que, no passado, apoiaram seu rival, Lula, contra seu pai.

Resultado das eleições 2022 por estado

Veja abaixo como cada estado votou em 2022, dividido por regiões:

Sudeste