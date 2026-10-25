Lula vence na França com 83,96% dos votos válidos de brasileiros

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi o mais votado por eleitores brasileiros na França, com 83,96% dos votos válidos. Seu adversário, Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 16,04% dos votos válidos, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com dois locais de votação, um em Paris e outro em Marselha, o país europeu tem 30.460 eleitores aptos, dos quais compareceram 12.903.

Numericamente, Lula recebeu 10.676 votos nos 38 boletins de urna contabilizados nas duas cidades, enquanto Flávio Bolsonaro somou 2.039. Foram registrados 93 votos em branco e 95 nulos.

Na capital francesa, o petista teve 9.747 votos (83,49%), enquanto seu adversário recebeu 1.927 (16,51%). Em Marselha, Lula ampliou a vantagem, com 929 votos (89,24%), contra 112 de Flávio (10,76%).

Por que o resultado aparece antes do brasileiro?

Países da Ásia, Europa e da Oceania estão à frente do Brasil no fuso horário. Na Nova Zelândia, por exemplo, a votação começou às 16h de sábado, 24, pelo horário de Brasília, quando já eram 8h de domingo no horário local.

O boletim de urna registra os votos de uma seção e pode ser consultado depois de seu encerramento. A totalização reúne esses registros nos sistemas da Justiça Eleitoral. Segundo o TSE, a divulgação dos resultados presidenciais, inclusive dos votos recebidos no exterior, será liberada simultaneamente a partir das 17h de Brasília.

No território brasileiro, a votação ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Quem estiver na fila no momento do encerramento poderá votar.

Os boletins do exterior integram a eleição brasileira, mas não determinam seu desfecho. No segundo turno, vence o candidato que obtiver a maioria dos votos válidos na totalização nacional.