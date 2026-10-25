Pedro Rousseff, deputado federal eleito e sobrinho de Dilma, sofre acidente de carro

O deputado federal eleito pelo PT-MG, Pedro Rousseff, sofreu um acidente de carro neste domingo, 25.

O sobrinho da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) estava na Rodovia Fernão Dias e seguia para São Paulo para acompanhar a apuração da eleição presidencial.

Além de Pedro Rousseff, seu assessor de comunicação também estava no carro.

Em nota publicada no X, a assessoria afirma que acompanha a situação e divulgará novas informações assim que estiverem disponíveis.

A assessoria do Deputado Federal eleito Pedro Rousseff (PT-MG) informa que o parlamentar sofreu um acidente na tarde de hoje, na Rodovia Fernão Dias. O parlamentar e seu assessor de comunicação seguiam para São Paulo, onde acompanhariam a apuração da eleição presidencial. A assessoria acompanha a situação e divulgará novas informações assim que estiverem disponíveis. — Pedro Rousseff (@pedrorousseff) October 25, 2026

Quem é Pedro Rousseff?

Pedro Rousseff é atualmente vereador pelo Partido dos Trabalhadores em Belo Horizonte, capital mineira.

Neste ano, recebeu 118 mil votos para ocupar uma cadeia de deputado federal por Minas Gerais.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.