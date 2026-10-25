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Pedro Rousseff, deputado federal eleito e sobrinho de Dilma, sofre acidente de carro

O parlamentar e seu assessor de comunicação estavam no carro; ainda não há informações sobre o estado de saúde

Pedro Rousseff: deputado federal eleito sofre acidente na Rodovia Fernão Dias, a caminho de São Paulo

Pedro Rousseff: deputado federal eleito sofre acidente na Rodovia Fernão Dias, a caminho de São Paulo

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 16h51.

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O deputado federal eleito pelo PT-MG, Pedro Rousseff, sofreu um acidente de carro neste domingo, 25.

O sobrinho da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) estava na Rodovia Fernão Dias e seguia para São Paulo para acompanhar a apuração da eleição presidencial. 

Além de Pedro Rousseff, seu assessor de comunicação também estava no carro.

Em nota publicada no X, a assessoria afirma que acompanha a situação e divulgará novas informações assim que estiverem disponíveis.

Quem é Pedro Rousseff?

Pedro Rousseff é atualmente vereador pelo Partido dos Trabalhadores em Belo Horizonte, capital mineira.

'Debates não esclareceram eleitores indecisos', diz Cila Schulman, CEO do Ideia

Neste ano, recebeu 118 mil votos para ocupar uma cadeia de deputado federal por Minas Gerais.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Dilma Rousseff

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