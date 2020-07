Com recorde de casos em junho, Brasil chega a 60 mil mortes por covid-19

O Brasil chegou a 60.000 casos do novo coronavírus nesta quarta-feira, 1, segundo levantamento do consórcio da imprensa junto às secretarias de saúde estaduais.

O total de mortos está em 60.194, com 538 novos óbitos registrados desde as 20 horas da terça-feira, 30, até o começo desta tarde.

Em número de infectados, o Brasil registra agora 1.426.913 milhão de casos confirmados. Foram 18.428 novos casos desde as 20 horas da terça-feira.

O levantamento é do consórcio formado pelos jornais O Estado de S. Paulo, Folha de S.Paulo, O Globo, Extra, G1 e UOL.

O mês de junho registrou recorde em novos contágios e vítimas do coronavírus no Brasil. No começo do mês, eram pouco mais de 29.900 mortes, metade das vítimas confirmadas agora, segundo os dados históricos do Ministério da Saúde, também levantados junto às secretarias estaduais. Em 1º de junho, também havia cerca de 526.000 casos, quase um terço dos registrados no fim do mês.