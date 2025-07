Com mensalidades de até R$ 15 mil, estas são as 10 escolas mais caras do Brasil

A Avenues, em São Paulo, mantém a posição de escola mais cara do Brasil, de acordo com a análise anual da Forbes. Desde 2023, a instituição se destaca como a líder no segmento de ensino de alto custo, com mensalidades que variam de R$ 9 mil a R$ 15.182 e matrículas que podem chegar até R$ 31 mil.

A lista da Forbes, que classifica as escolas de luxo no Brasil, leva em conta as mensalidades cobradas pelas instituições, abrangendo desde a educação infantil até o ensino médio. O levantamento reflete a realidade das escolas exclusivas que atendem a um público seleto, com ensino de altíssimo padrão.

Na segunda posição do ranking está a Graded, seguida pela Concept, que ocupa a terceira posição. Assim como a Avenues, essas duas escolas também estão localizadas em São Paulo, o que evidencia a predominância das escolas de alto custo na capital paulista.

As 10 escolas mais caras do Brasil

Entre as dez escolas com as mensalidades mais altas do país, nove estão em São Paulo, com exceção da Escola Americana, no Rio de Janeiro, que aparece na 9ª colocação. As mensalidades nessas instituições chegam a valores elevados, refletindo a exclusividade e o alto nível de ensino oferecido. Algumas dessas escolas atendem desde a educação infantil até o ensino médio, com foco em uma formação internacional de excelência.

Confira a lista completa das escolas com as mensalidades mais altas do Brasil: