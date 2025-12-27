Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

CNH sem autoescola: nova regra permite registro por GPS da prova prática

Nesse formato, uma comissão de exame de direção veicular realizará a avaliação remotamente

Posto do Detran vazio em dia de greve geral em SP (Camila Pati/Site Exame)

Posto do Detran vazio em dia de greve geral em SP (Camila Pati/Site Exame)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 08h16.

Além das mudanças relacionadas ao fim da obrigatoriedade das autoescolas, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liberou o monitoramento por GPS das provas práticas pelos Detrans.

Segundo secretário nacional de Trânsito, Adrualdo Catão, a medida foi solicitada pelos órgãos estaduais e visa modernizar e automatizar a etapa final para a emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

“O monitoramento facilita porque com o carro medido por GPS já é possível verificar a velocidade, se o candidato freia bruscamente é possível verificar. Se a pessoa parou ou não no lugar determinado. Tudo isso automatiza o exame”, afirmou Catão em conversa com a EXAME.

A resolução permite que os Detrans submetam o exame prático a “monitoramento eletrônico, por meio de tecnologias destinadas a aferir, objetivamente, o cumprimento dos critérios de avaliação”.

Nesse formato, uma comissão de exame de direção veicular realizará a avaliação remotamente. Um avaliador também estará no veículo acompanhando o processo. A decisão final será da comissão em conjunto com o avaliador.

O condutor poderá questionar se entender que uma possível reprovação foi injusta.

“Esse processo facilita para evitar corrupção, dá mais transparência. Fica um histórico para o cidadão, dou a possibilidade de ele ter recursos, e isso é muito importante”, afirma.

A nova regra será opcional, ou seja, cada órgão estadual de trânsito definirá se adotará a medida ou não.

Como aventado durante as discussões das mudanças, os veículos utilizados na realização dos exames de direção veicular poderão ser disponibilizados pelo órgão, entidade executiva de trânsito competente, ou pelo próprio candidato.

Contratação de terceirizado para aplicação da prova

As mudanças permitem ainda que os Detrans contratem terceirizados para aplicarem as provas práticas. A regra anterior permitia somente que servidores públicos concursados exercessem essa função.

"Não era permitido ninguém de fora. Era necessário ser servidor público concursado e não podia terceirizar. Dou a [nova] possibilidade. Se o Detran quiser terceirizar, usar equipamento de monitoramento para facilitar a sua governança no teste, está autorizado", afirma.

Acompanhe tudo sobre:Carteira de habilitação (CNH)

Mais de Brasil

Brasil deve bater recorde histórico de turismo em 2025

2 milhões em 11 meses: Rio de Janeiro bate recorde de turistas estrangeiros

Lula, Flávio ou Tarcísio? Quem está na frente nas eleições de 2026

Em meio à disputa na Justiça, CNH sem autoescola já vale em 16 estados

Mais na Exame

Mundo

Quais são as maiores religiões do mundo? E as maiores seitas?

Brasil

Brasil deve bater recorde histórico de turismo em 2025

Mercado Imobiliário

Visitamos Valentina Caran, que estampa placas de 'vende-se' em SP há 40 anos

Onde Investir

Dividend Kings: conheça empresas que pagam dividendos há décadas