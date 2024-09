CNH Popular no Ceará: saiba como se inscrever no programa de carteira de motorista gratuita

O governo do Ceará lança nesta quinta-feira, 12, a edição 2024 do Programa CNH Popular. A medida oferece a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de forma gratuita para a população de baixa renda do estado.

O lançamento será às 11h, no posto de atendimento do Detran no Shopping RioMar Kennedy. Ainda na agenda realizada no posto do Detran, beneficiários da edição 2023 que concluíram o processo e foram aprovados nos exames receberão suas carteiras de habilitação.

Ao todo, serão ofertadas 25 mil habilitações, de forma gratuita, nas categorias A (moto) e B (carro). Como nos anos anteriores, serão 5 mil vagas para Fortaleza e outras 20 mil divididas entre os outros 183 municípios cearenses. As inscrições devem ser feitas pela internet, na página do governo da CNH Popular.

Quem pode participar do CNH Popular?

Para participar do programa, o interessado deve ser beneficiário do Bolsa Família e seguir outros requisitos, como:

Ser maior de 18 anos

Ser alfabetizado

Possuir Cadastro de Pessoa Física (CPF)

Não estar judicialmente impedido de tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

Comprovar domicílio no Estado do Ceará

Beneficiários do Programa Bolsa Família

Alunos matriculados há mais de 6 meses na rede pública de ensino fundamental e médio, bem como em cursos públicos profissionalizantes, e que comprovem bom desempenho escolar

Pessoas egressas do sistema penitenciário, de acordo com os requisitos estabelecidos em Portaria da Superintendência do DETRAN/CE

Pessoas com deficiência

Como se cadastrar no CNH Popular no Ceará?

O interessado deve realizar o cadastro no site do Detran-CE, registrar as informações solicitadas, anexar os documentos exigidos e finalizar o processo. Em seguida, os dados passarão por análise do Detran. O usuário ficará responsável pelo acompanhamento do seu processo. Após análise e aprovação, o usuário poderá agendar o comparecimento na clínica e inscrição na autoescola disponíveis na sua região, realizar os exames médicos e psicológicos, e seguir para as aulas teóricas e práticas.

Quais documentos necessários para cadastrar no CNH Popular?