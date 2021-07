Cidade de SP antecipa vacinação para 38 e 37 anos; veja calendário

A cidade de São Paulo anunciou as novas faixas etárias aptas a receber a vacina contra a covid-19. A partir desta quinta-feira, 8, a imunização está aberta para pessoas com 39 anos completos, na sexta-feira, 9, é para quem tem 38 anos. No sábado há uma repescagem com as idades vacinadas durante a semana e segunda dose. Na segunda-feira, 12, é a vez de quem tem 37 anos.

Está na hora de sair do emprego ou vale a pena continuar? Invista na sua carreira. Assine a EXAME.

Mais cedo, o governo do estado atualizou o calendário, dizendo que já podem se imunizar pessoas entre 39 e 37 anos. Mas o calendário depende das prefeituras, que, de fato, aplicam as doses. O ritmo pode mudar dependendo da cidade.

Para se vacinar na cidade de São Paulo, é necessário levar um comprovante de residência e um documento pessoal, preferencialmente o CPF e o cartão do SUS. Preencher o cadastro no Vacina Já facilita e acelera o processo, mas não é pré-requisito.

O comprovante de endereço no município de São Paulo pode ser apresentado de forma física ou digital. Se não houver no próprio nome do munícipe, serão aceitos comprovantes em nome do cônjuge, companheiro, pais e filhos, desde que apresentado também um documento que comprove o parentesco ou estado civil, como Registro Geral (RG), certidão de nascimento, certidão de casamento ou escritura de união estável.

A lista com todos os postos de vacinação está no site da prefeitura. Mesmo com o feriado de 9 de Julho, os postos vão funcionar normalmente.

Calendário

Quinta-feira (8/7): 39 anos

Sexta-feira (9/7): 38 anos

Sábado (10/7): Repescagem de 41 a 38 anos e D2 de todos os grupos

Segunda-feira (12/7): 37 anos

(Datas das outras idades ainda não foram divulgadas pela prefeitura de SP)

Como saber se tem fila?

Para conferir como está a situação da fila no posto onde deseja ir, basta acessar o site De Olho na Fila. Os locais estão divididos em ‘Posto-Volante’, ‘Drive-Thru e Mega Posto’. Há ainda uma outra categoria que classifica as unidades por regiões: Centro, Leste, Norte, Oeste e Sul.

Ao selecionar o posto de vacinação, há uma indicação por cor de como está a situação. Verde significa sem filas; amarelo é uma fila pequena; laranja é quando está média; vermelho é sinônimo de fila grande; e cinza é de locais sem dados disponíveis.

(Com Estadão Conteúdo)

Assine a EXAME e acesse as notícias mais importantes em tempo real.