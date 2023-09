Ciclone: Lula anuncia empréstimo de R$ 1 bi do BNDES para cidades devastadas no RS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta terça-feira, 12, a concessão de um empréstimo de R$ 1 bilhão às cidades devastadas pelas chuvas e pela passagem de um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul. O dinheiro será liberado, segundo Lula, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

A medida foi anunciada em vídeo gravado ao lado do vice-presidente, Geraldo Alckmin.

— Eu e o companheiro Alckmin acabamos de fazer uma reunião com a comissão que foi criada para tratar dos problemas do RS. Além dos 740 milhões anunciados por ele no último domingo, nós tomamos uma decisão agora de fazer uma concessão de empréstimo do BNDES de um bilhão de reais para ajudar a recuperar a economia de todas as cidades. E ao mesmo tempo, a liberação de 600 milhões do fundo de garantia para atender 354 mil trabalhadores que têm fundo de garantia.

O número de mortos por conta das chuvas intensas da última semana no Rio Grande do Sul chegou a 47, segundo novo balanço da Defesa Civil do estado, divulgado na manhã desta terça-feira.

O número de municípios afetados também aumentou, chegando a 97. Antes, havia saltado de 88 para 93. No momento, são 4.794 desabrigados e 20.517 desalojados. O número de afetados saltou de 160.313 para 340.928. O de feridos, por sua vez, aumentou de 452 para 925.

O Ministério Público Federal (MPF) instaurou na sexta-feira, 8, um inquérito civil para apurar eventuais responsabilidades por medidas que poderiam ter sido tomadas no intuito de minimizar o estrago feito pelo ciclone