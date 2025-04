Ciclone extratropical deve provocar temporais em São Paulo e mais três estados

O ciclone extratropical que se formou próximo à costa sudeste do Brasil deve provocar condições meteorológicas severas nos próximos dias. Segundo a Climatempo, temporais intensos, ventos fortes e risco de granizo afetam São Paulo e outros três estados brasileiros, começando já nesta quarta-feira, 23.

Previsão de temporais e ventania no Brasil

A previsão indica que Mato Grosso do Sul enfrentará temporais, especialmente na região oeste do estado, nesta quarta-feira. Já na quinta-feira, 24, as chuvas se espalham pelo centro-sul e leste de Mato Grosso do Sul. Paraná, Santa Catarina e São Paulo também sentirão os efeitos do ciclone.

Em São Paulo, o risco de ventania e granizo aumenta, com rajadas de vento que podem atingir entre 60 a 80 km/h. A Climatempo alerta para a possibilidade de alagamentos e enchentes devido às chuvas intensas, além do perigo de queda de árvores e galhos. A situação exige atenção redobrada, especialmente em áreas de encosta, onde o risco de deslizamentos é elevado.

Impactos esperados e cuidados com a população

Na sexta-feira, 25 de abril, as chuvas devem diminuir no Sul do Brasil e em Mato Grosso do Sul, mas seguem intensas em São Paulo. A capital paulista, em particular, deve enfrentar grandes volumes de precipitação. A previsão para o restante do estado é de condições mais amenas, com o risco de ventania e granizo sendo reduzido.

A combinação de fortes chuvas, ventos intensos e risco de granizo exige que a população tome precauções. Além dos riscos diretos como alagamentos e quedas de árvores, é essencial que os moradores das regiões afetadas se preparem para condições adversas, principalmente nas áreas mais vulneráveis a deslizamentos.