Ciclone extratropical cria risco de enxurradas na região sul e sudeste; veja previsão

A chegada de um ciclone extratropical vai acender um alerta na região sul e sudeste do país a partir desta quinta-feira, 15. Com previsão de enxurradas, ele atuará até sexta no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, além de São Paulo e Rio de Janeiro. De acordo com a Defesa Civil e o Instituto Nacional de Meteorologia, existe risco grave de acúmulo de chuvas e consequências, especialmente, nas cidades do litoral.

O ciclone, que se aproxima muito da costa ao se deslocar de Norte para Sul, eleva o risco de chuvas torrenciais, que devem cair com grande volume em pouco tempo. A projeção é de acumulados de um a dois meses concentrados em pouco mais de 24 horas, causando grande risco de transtornos. O grande volume de chuva deve cair entre a tarde de quinta e a madrugada de sexta-feira. A chuva dos dias anteriores também é um agravante, deixando o solo encharcado e elevando o nível dos rios.

A expectativa é de que o período mais crítico seja ao longo da quinta-feira, especialmente em toda a faixa litorânea, a partir do leste de Santa Catarina, atingindo toda a orla dos estados do Paraná e São Paulo. No entanto, os variados estados de alerta se espalham desde o litoral norte do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro, onde chega mais leve.

A partir desta quinta-feira, as temperaturas começam a despencar, mantendo as máximas abaixo dos 20°C nos três estados da região sul. As mínimas são de 10ºC em Curitiba, 12ºC em Porto Alegre, 15ºC em São Paulo e Florianópolis.

A tempestade será mais intensa entre o sul de Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul. As projeções variam de 200 a 300 mm nestas regiões. O sudeste do Paraná também receberá aproximadamente 100 mm. O risco de deslizamentos de encosta e enchimento de rios será alto, e pode acontecer com velocidade. Inundações repentinas também poderão ocorrer nessas áreas. Já nas capitais e regiões urbanas, é alto o risco de alagamentos devido à chuva excessiva em poucas horas.

Previsão do tempo para as demais capitais do Brasil

O risco de acúmulo de chuva vai atingir também outras áreas do país. O Rio de Janeiro, norte de São Paulo, parte do Mato Grosso do Sul, além de uma pequena parcela de Goiás e Minas Gerais também serão atingidos pelo temporal, mas em menor escala.

No nordeste, a chuva dos próximos dias, apesar de não estar ligada ao ciclone, vai atingir o litoral de Alagoas ao Rio Grande do Norte com força, exigindo uma atenção especial em Recife. Já na região norte, em grande parte do Amazonas, inclusive na capital Manaus, a previsão para os próximos dias também é de chuvas fortes.