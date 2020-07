“Ciclone-bomba” no Sul pode causar mais estragos hoje – entenda o fenômeno

O ciclone extratropical que fez estragos em algumas áreas da região Sul ontem pode continuar causando ventos fortes na região nesta quarta-feira, 1, incluindo em cidades da região Sudeste, como são Paulo e Rio de Janeiro.

A previsão da Defesa Civil é que o ciclone se desloque para o oceano hoje, mas, até o fim da tarde, ainda há chance de haver novas rajadas fortes de vento na região Sul, superando os 100km/h.

Os ventos fortes também devem chegar a estados como São Paulo e Rio de Janeiro, na tarde desta quarta-feira, com previsões de ventos que podem chegar a 80 km/h. Nas redes sociais, já circulam relatos de ventos mais fortes que o comum nestes locais.

Na terça-feira, 30, na capital paulista, foram registrados ventos de mais de 50km/h, e mar revolto no litoral. O ciclone também foi responsável por fazer cair as temperaturas.

O mar deve seguir agitado e com ondas que, no Sul, podem passar de quatro metros e até sete metros. A recomendação é que moradores das regiões afetadas evitem o mar, que deve ficar mais revolto.

Na terça-feira, o ciclone causou ventos de mais de 100km/h, derrubou árvores e gerou até explosões em cidades de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul (veja vídeos dos moradores).

Muitos moradores ficaram sem energia elétrica e empreendimentos como bares e restaurantes registraram nas redes sociais imagens de danos nos locais.

Ao menos três pessoas morreram em Santa Catarina, segundo boletim do Corpo de Bombeiros Militar, até às 18 horas. Uma idosa morreu na cidade de Chapecó atingida por uma árvore, um homem em Santo Amaro da Imperatriz ao ser atingido por fios de alta tensão e uma terceira morte, na cidade de Tijucas, foi ocasionada por um desabamento devido às chuvas.

O que é o super ciclone no Sul

Ciclones extratropicais como o que atinge a região Sul são resultado de baixa pressão atmosférica e são relativamente comuns. No geral, eles cruzam regiões continentais (como aconteceu nos estados do Sul) até chegarem ao oceano, onde perdem força.

Já as frentes frias causadas pelo ciclone são resultado da chuva e dos ventos fortes que o fenômeno gera.

Quando o ciclone chega ao oceano, o mar também segue agitado, o que deve acontecer não só na região Sul mas em outras faixas do litoral brasileiro no Sul e no Sudeste, como em São Paulo e Rio de Janeiro.

A chegada do ciclone já estava prevista por serviços de monitoramento, que emitiram na terça-feira um alerta para os três estados da região Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) disse que havia “risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos”.

Segundo o Inmet informou à BBC Brasil, outro ciclone desse tipo já havia atingido o Rio Grande do Sul há cerca de um mês, mas, naquela ocasião, foi mais fraco — os efeitos foram parecidos com os que São Paulo teve dessa vez, com queda de temperatura.