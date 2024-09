O atual prefeito de João Pessoa e pré-candidato à reeleição, Cícero Lucena (PP), lidera a disputa por um segundo mandato com 49% dos votos, de acordo com a pesquisa Quaest encomendada pela TV Cabo Branco, afiliada da Rede Globo, e divulgada nesta terça-feira, 17. O deputado federal Ruy Carneiro (Podemos) que registra 14% aparece na segunda colocação.

Na sequência estão o deputado estadual Luciano Cartaxo (PT) e ex-ministro da Saúde Marcelo Queiroga (PL) empatados com 11%. Pela margem de erro, que é de três pontos percentuais par mais ou para menos, há um empate técnico triplo no segundo lugar com Carneiro, Cartaxo e Queiroga. Os demais candidatos não passaram de 1%.

Em comparação com a pesquisa anterior, de 27 de agosto, Cícero Lucena perdeu quatro pontos percentuais, indo de 53% para 49%. Ruy Carneiro oscilou de 11% para 14%. Luciano Cartaxo tinha 12% e agora aparece com 11%. Marcelo Queiroga tinha 7% e agora aparece com 11%.

Intenções de voto em João Pessoa:

Cícero Lucena (PP): 49%

Ruy Carneiro (Podemos): 14%

Luciano Cartaxo (PT): 11%

Marcelo Queiroga (PL): 11%

Yuri Ezequiel (UP): 1%

Camilo Duarte (PCO): 0%

Indecisos: 4%

Branco/nulo/não vai votar: 10%

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados, o atual prefeito também lidera com 36% das intenções de voto. Os indecisos caíram de 57% para 43%.

Cícero Lucena (PP): 36% (29% na anterior)

Marcelo Queiroga (PL): 6% (4% na anterior)

Ruy Carneiro (Podemos): 6% (4% na anterior)

Luciano Cartaxo (PT): 5% (3% na anterior)

Camilo Duarte (PCO): 0% (0% na anterior)

Yuri Ezequiel: 0% (0% na anterior)

Indecisos: 43% (57% na anterior)

Branco/nulo/não vai votar: 4 (3% na anterior)

A pesquisa Quaest foi registrada no TSE como PB-09810/2024 e realizou presencialmente 852 entrevistas entre os dias 14 e 16 setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.