Pesquisa em João Pessoa: Cícero Lucena tem 39,1% e Luciano Cartaxo, 16,5%, diz Futura

O atual prefeito de João Pessoa e pré-candidato à reeleição, Cícero Lucena (PP), lidera a disputa por um segundo mandato com 39,1% dos votos, de acordo com a pesquisa Futura Inteligência/100% Cidades, divulgada nesta sexta-feira, 8. Lucena larga na frente com uma diferença de 22 pontos percentuais sobre o segundo colocado, o deputado estadual Luciano Cartaxo (PT), que marca 16,5% das intenções de voto.

Pela margem de erro da pesquisa, que é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos, o parlamentar está tecnicamente empatado com o deputado federal Ruy Carneiro (Podemos), com 14,4%, e o ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga (PL), com 12,6% dos votos. Os demais candidatos não passaram de 1%.

Intenções de voto em João Pessoa

Cícero Lucena (PP): 39,1%

Luciano Cartaxo (PT): 16,5%

Ruy Carneiro (Podemos): 14,4%

Marcelo Queiroga (PL): 12,6%

Yuri Ezequiel (UP): 0,4%

Celso Batista (PSOL): 0,2%

Branco e nulos: 6,9%

Indecisos: 10%

Segundo turno e rejeição

Cícero Lucena lidera em todas as simulações de segundo turno realizadas pelo instituto de pesquisa. O atual prefeito seria reeleito com 54,6% contra 23,2% de Luciano Cartaxo. Lucena também venceria Ruy Carneiro com 54,3% a 29,8%. A maior vantagem é registrada contra Queiroga, contra quem venceria por 65% a 20,3%.

O prefeito e seu governo na capital paraibana é avaliada como ótima e boa por mais de 50% dos entrevistados. Lucena também tem a quinta menor rejeição (16,8%), segundo a pesquisa. Por outro lado, o candidato do PL é o mais rejeitado, com 34,6%, em segundo está Luciano Cartaxo com 30.6%.

A pesquisa foi registrada no TSE como PB-00676/2024 e realizou 600 entrevistas entre os dias 29 de julho e 3 de agosto, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 4 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.